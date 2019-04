«Первыми строителями новых городов Золотой Орды стали невольники»

Из книги «…Окаянная дщерь Златой орды...»: к 750-летию Улуса Джучи. Часть 5

Историк и колумнист «Реального времени» Булат Хамидуллин издал книгу «…Окаянная дщерь Златой орды...» (Казань, Татарское книжное издательство), посвященную Казанскому ханству. Первый раздел монографии знакомит читателя с феноменом золотоордынской цивилизации и ее историческим наследием.

Именно торговля, в первую очередь внешняя, также стала одним из факторов, обусловивших другой ярко выделяющийся исторический феномен, связанный с Золотой Ордой, — превращение ее из страны кочевников в страну городов. Наглядно роль торговли в этом процессе показывает география городского населения, наибольшая плотность которого наблюдалась именно в районах пересечения и на всем протяжении караванных путей с юга на север и с востока на запад. По средневековым письменным историческим источникам и картам, а также данным археологических исследований на территории Золотой Орды известно около 150 городов и городищ (см. труды В.В. Бартольда, Г.А. Федорова-Давыдова, В.Л. Егорова и др.). К числу крупнейших относились Болгар (ныне Татарстан), Сарай ал-Махруса и Хаджитархан, находившиеся на нынешней территории Астраханской области, Сарай ал-Джадид и Бельджамен (Волгоградская область), Укек (Саратовская область), Азак (Ростовская область), Маджар (Ставропольский край), Дербент (Дагестан), Кырк-Ер и Крым/Солхат (Крым), Сарайчик и Сыганак (Казахстан), Аккерман (Украина), Ургенч (Узбекистан) и др. В этом перечне можно увидеть, как старые города, пришедшие в упадок и запустение во время татаро-монгольского нашествия, но которые быстро возродились и продолжили свое развитие в золотоордынское время, так и новые, активно возникавшие во всех частях страны (о развитии городов Булгарского улуса Золотой Орды, в частности Казани, см. в работах Р.Г. Фахрутдинова, Ю.А. Зеленеева, К.А. Руденко и др.).

Города, флаг, хан Золотой Орды. Каталонский атлас, XIV в. Из книги «Исторический атлас Республики Татарстан. Образы и пространство» (Пермь, 2016)

Кроме торговли появление и рост городов были вызваны необходимостью создания сети опорных пунктов для управления подчиненными территориями. Поэтому многие золотоордынские города также выполняли функции центров крупных административно-территориальных единиц. К тому же, если ханы и высшая знать предпочитали большую часть времени находиться в своих кочевых ставках, отправляясь в города лишь на зимовки, то для возникшего многочисленного бюрократического аппарата профессиональных чиновников требовалось стационарное размещение. Постепенно и элита, аккумулировавшая огромные ресурсы и доходы, продолжая вести традиционный и считавшийся престижным кочевой образ жизни, также стала испытывать стремление к приобщению к удобствам, комфорту и роскоши оседлой жизни в городах. Все это в совокупности объясняет активную, целенаправленную градосозидательную политику правителей Золотой Орды, начатую еще ханом Бату и достигшую наивысшего размаха в первой половине XIV века при ханах Узбеке и его сыне Джанибеке.

Первыми строителями и работниками во вновь создаваемых городах стали невольники, согнанные из завоеванных земель. Как писал посетивший в середине XIII века Монгольскую империю Плано Карпини, татаро-монголы «забирают всех лучших ремесленников и приставляют их ко всем своим делам». Но уже в первой половине XIV века, когда Улус Джучи при Узбеке и Джанибеке вступает в период наивысшего расцвета и достатка, высококвалифицированные мастера из подчиненных, сопредельных и дальних стран сами начинают весьма охотно переселяться в золотоордынские города, где всегда находился высокий, устойчивый и хорошо оплачиваемый спрос на их труд, изделия и профессиональный опыт. Как следствие, здесь быстрыми темпами развиваются металлообрабатывающее, оружейное, кожевенное, деревообрабатывающее, стекольное, гончарное, ювелирное, косторезное ремесла, производство строительных плит и керамики и многие другие отрасли. Высокого уровня достигают архитектура и строительное дело — возводятся капитальные белокаменные и кирпичные (из обожженного и сырцового кирпича) дворцы и общественные здания (мечети, бани, караван-сараи, мавзолеи и др.), стены которых могли облицовываться расписной штукатуркой, резным ганчем и полихромными поливными изразцами. Высокий уровень благоустройства и комфортности обеспечивали системы подпольного отопления.

Герб Золотой Орды на строительной плите. 1383 г. Фото автора

Города имели плотную усадебно-квартальную планировку. Знатные кочевники, переходя к полу- или полностью оседлой жизни, массово строили в городской черте и в пригородах крупные (площадью до полугектара) усадьбы, включавшие окруженные стенами многокомнатный господский дом, жилища прислуги и хозяйственные постройки, водоемы, иногда с фонтанами, которые перемежались садами и огородами. Простые же люди жили в юртах, землянках, наземных однокомнатных домах с деревянными и глинобитными стенами. Отдельные кварталы формировали ремесленники, специализировавшиеся на каком-либо определенном производстве, колонии армян, греков, евреев, итальянцев, русских. Роль центров притяжения, информационного обмена и связей горожан, кочевников, иностранцев и так далее играли многолюдные базары.

Золотоордынские города, возникшие как наследие длительного исторического развития, так и в удивительно короткие сроки, по повелению ханов, буквально за считанные десятилетия достигли небывалого расцвета, впечатляя своей красотой, размерами и благоустройством. Они впитали в себя градостроительные традиции многих народов и государств, приобретя благодаря этому исключительно своеобразные и ни с чем ни сравнимые черты. Быт золотоордынских городов с их благоустройством, водоснабжением, удобными и красивыми зданиями, банями и каналами, садами и дворцами, мечетями и стройными минаретами соответствовал самым высоким стандартам своего времени, о чем писал, в частности, директор Государственного Эрмитажа, известный востоковед М.Б. Пиотровский.

Керамические трубы из Кучугурского городища. Украина

Свидетельствами этого являются сохранившиеся либо найденные археологами предметы и восторженные рассказы иностранных путешественников, которых привлекали и удивляли благополучие, процветание и интенсивная городская жизнь Улуса Джучи. Буквально поражал посещавших его своим великолепием и размахом Сарай ал-Махруса (Дворец Богохранимый) — вторая (после Болгара) столица Золотой Орды, заложенная повелением Бату в 1240-х годах. По средневековым меркам это был настоящий мегаполис, сравнимый с Багдадом и Каиром, Константинополем и Римом того времени: его общая площадь (с пригородами) достигала 36 кв. км, число жителей (по оценкам современников) — 75 тысяч человек. В первой трети XIV века столица переносится в Сарай ал-Джадид (Новый Дворец), построенный в годы правления хана Узбека и достигший наибольшего расцвета при его сыне хане Джанибеке, переведшим сюда ханский двор.

Особо отмечу один важный момент. Отождествление Сарая ал-Махруса с Селитренным городищем в Астраханской области РФ, а Сарая ал-Джадид с Царевским городищем в Волгоградской области РФ является в историографии традиционным. Однако, согласно ряду новых гипотез, они имели иное местонахождение либо вообще были разными названиями одного города. Но, к примеру, на карте мира Фра Мауро (1459 год) изображены именно два разных города — один с названием «Сарай», иной — с названием «Сарай Грандо» (о чем была обстоятельная информация в «Реальном времени»).

Мавзолей Тюрабек-ханым. Кёнеургенч. Фото adventurous-travels.com

По мнению авторитетных специалистов-исследователей, в результате урбанизации в Улусе Джучи «отдельные районы государства превращаются в многокилометровые поселения сплошной оседлости, состоящие из небольших городков, поселков и замков аристократии, окруженных возделанными полями» (В.Л. Егоров). Крупнейшая цельная непрерывная городская агломерация от Сарая ал-Махруса до Сарая ал-Джадид сложилась в центральном районе Золотой Орды — Нижнем Поволжье, где сочетались благоприятные природные условия (плодородные пойменные низины, степные скотоводческие угодья, Волга как важнейшая судоходная артерия) и пересекались основные караванные маршруты.

В этой области, кроме обоих Сараев, находились и другие крупные города — Хаджитархан, Бельджамен, Укек, Гюлистан и Сарайчик, которые вместе с десятками окаймлявших их поселений образовывали густонаселенный земледельческий оазис, тянувшийся по обоим берегам вдоль всего нижнего течения Волги и Урала. Аналогичная агломерация помещалась в междуречье Волги и Дона.

Городище Сарайчик. Фото З.С. Самашева (atpress.kz)

Возникновение и существование подобных гигантских урбанистических организмов было бы невозможно без одновременных преобразований окружающей среды, связанных с решением проблем ирригации в засушливых районах и снабжения многочисленных горожан продукцией растениеводства: продовольствием и техническими культурами. Задача водоснабжения решалась путем создания разветвленной системы искусственных озер-водохранилищ и сложных гидротехнических сооружений, с помощью которых вода поступала в города: плотин, шлюзов, дамб, арыков, подземных водопровода и канализации из глиняных труб. Для решения второй задачи понадобилось «поднятие целины» — массовая земледельческая колонизация степи и окружение городов полосой сельскохозяйственных поселений. Механизм того, как это происходило, еще не изучен до конца подробно, но размах проекта говорит как минимум о высочайшем организационном потенциале золотоордынского государства.

Таким образом, в период и в результате существования золотоордынской империи произошел, пожалуй, невиданный ранее в истории цивилизационный сдвиг — страна (в том числе малолюдное ранее степное Нижнее Поволжье), большинство населения которой составляли кочевники, буквально лишь за несколько десятилетий превратилась в развитой «оазис» городской и номадо-земледельческой культур. Почти на пустом месте появились «не просто отдельные города, а целая земледельческая область, ставшая центром яркой цивилизации, сочетавшей степную кочевническую и оседлую культуры» (Д.М. Исхаков, И.Л. Измайлов). Возникновение большого количества городов в степях за столь короткий срок — явление уникальное в истории средневековья, что неоднократно подчеркивал один из основателей и руководитель Поволжской археологической экспедиции, профессор Московского государственного университета, выдающийся советский и российский историк Г.А. Федоров-Давыдов (1931—2000), написавший и издавший, в частности, книги «Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов» (1966), Die Goldene Horde und ihre Vorganger (1972), «Общественный строй Золотой Орды» (1973), «Искусство кочевников и Золотой Орды: Очерки культуры и искусства народов Евразийских степей и золотоордынских городов» (1976), The Culture of the Golden Horde Cities (1984), Stadte der Goldenen Horde an der unteren Wolga (1984), «Золотоордынские города Поволжья» (1994), The Silk Road and the Cities of the Golden Horde (2001)…

Сохранившиеся мавзолеи Маджара были на гравюрах П.С. Палласа. 1780 г. Фото project54994.tilda.ws

Булат Хамидуллин