Прокуратура Алексеевского района требует вернуть пенсионерке 110 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

В апреле 2024 года мошенники обманули 66-летнюю жительницу района, пообещав высокий доход от инвестиций. Пенсионерка перевела им 110 тысяч рублей, из которых 90 тысяч были взяты в кредит.

По данным следствия, удалось установить двух дропперов — одного в Оренбургской области, второго в Свердловской.

Прокуратура Алексеевского района направила в суд два иска: к банку с требованием признать договор займа недействительным и к дропперам о возврате денежных средств потерпевшей.

Напомним, что ЦБ намерен создать базу дропперов, используемых для финансирования теневого бизнеса, включая незаконную покупку криптовалюты и онлайн-казино.

Матвей Гавриков