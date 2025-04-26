McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс». Заявка была подана в декабре 2024 года и опубликована ведомством в апреле 2025 года. В этом же месяце было принято решение о принятии заявки к рассмотрению.

Согласно документам, компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков под товарным знаком «Макдоналдс».



Реальное время / realnoevremya.ru

Генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина считает, что шансы на регистрацию высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России. Подача заявки на русском языке свидетельствует о реакции компании на ожидаемые изменения в российском законодательстве в части требований к размещению вывесок на русском языке.

Для тех компаний, которые в 2022 году «хлопнули дверью» перед российским рынком, приходит время возвращаться. И проще это сделать тем, кто заранее позаботился о «втором пришествии». Подробнее — в материале.

Рената Валеева