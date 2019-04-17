«Золотая Орда способствовала глобализации Старого Света»

Из книги «…Окаянная дщерь Златой орды...»: к 750-летию Улуса Джучи. Часть 4

Фото: миниатюра из Каталонского атласа Абрахама Креска. 1375 г. Караван на Великом Шелковом пути

Историк и колумнист «Реального времени» Булат Хамидуллин издал книгу «…Окаянная дщерь Златой орды...» (Казань, Татарское книжное издательство), посвященную Казанскому ханству. Первый раздел монографии знакомит читателя с феноменом золотоордынской цивилизации и ее историческим наследием. В преддверии отмечаемого в Казани 750-летия Золотой Орды предлагаем читателям ознакомиться с очередным фрагментом этого раздела (см. части 1, 2, 3).

«Первая в мире глобализация в Золотой Орде много сделала для сохранения единства в мире. Возможно, что без подобной глобализации Европа бы ходила до сих пор без штанов, а может, и не было бы эпохи Просвещения».

Историк Марк Крамаровский

Наряду с положительными политическими и этническими последствиями соединение огромных территорий в составе Джучидской империи, исчезновение между ними границ и таможенных преград создало предпосылки для складывания также и единого экономического пространства, дававшего доступ к огромным материальным ресурсам в гораздо большем масштабе, чем ранее, и создававшего возможность их аккумулирования. В конкретном случае Золотой Орды особенно значимо стало то, что в рамках одной социально-политической системы оказались объединены многочисленные группы людей, проживавшие в различных природных зонах с разнообразнейшим растительным и животным миром (пустыни и полупустыни на юге, степи и лесостепи, широколиственные леса, сибирская тайга на севере, а также горы и субтропики в Крыму и на Кавказе) и принадлежавшие к различным хозяйственно-культурным типам. Основную часть территории Золотой Орды, ее ядро составляли степи, население которых продолжало вести кочевую и полукочевую скотоводческую жизнь (в основном разводя овец и лошадей), перемещаясь с юга на север летом и в обратную сторону зимой.

Количество скота в Орде поражало впечатление путешественников: так, итальянец Иосафат Барбаро в течение шести дней наблюдал непрекращающееся перемещение стад, занимавших в степи все обозримое пространство до горизонта. Одновременно в периферийных районах и зависимых территориях (Хорезм, Северный Кавказ, Крым, Волжско-Камская Булгария, русские княжества) основой хозяйства являлось оседлое земледелие (в т. ч. на основе трехполья и перелога), садоводство (в т. ч. бахчевое), огородничество и стойлово-пастушеское скотоводство. Большую роль среди хозяйственных занятий населения играли бортничество, рыболовство и охота. Все это сделало экономику Золотой Орды многоукладной, и, в конце концов, по словам сотрудницы Оксфордского университета Мари Фаверо Думенжу, «привело к беспрецедентной интенсификации взаимных обменов» между территориями, особенно в Поволжье, являвшемся центральным регионом страны.

Браслет. Улус Джучи. XIV в. Государственный Эрмитаж



Огромное значение для поддержания и укрепления единства экономического пространства имело то, что на подвластных Джучиевому улусу землях была создана на более глобальном уровне общая система монетно-денежного обращения. Это было тем более важно, что многие территории, включенные в Орду, ранее не имели собственной развитой чеканки монет. Постепенно монетная система страны, состоявшая из ряда региональных монетных дворов, подвергалась все большей унификации. В ходе нескольких денежных реформ она была упорядочена и приведена к единой стройной структуре, включавшей золотые динары, серебряные дирхемы, медные пулы, которые стремились чеканить по единой весовой норме.

Но еще более важную роль, чем для развития внутреннего товарообмена, Золотая Орда сыграла в развитии международной торговли. Благодаря своему исключительно выгодному географическому положению она стала узлом, где пересекался целый ряд трансконтинентальных караванных торговых магистралей. Важнейшей из них служило северное ответвление знаменитого Великого шелкового пути, начинавшееся в Китае и через Восточный Туркестан, Семиречье, Хорезм проходившее в Поволжье, а оттуда — в Центральную Европу. Благодаря удачной конъюнктуре, обусловленной войнами и нестабильностью на Среднем и Ближнем Востоке, товарный поток из Китая (пряности, шелк, хлопок, драгоценные камни, хлеб и рабы) хлынул в Европу именно через более спокойную Золотую Орду. Не многим уступал по своему значению поволжский «Пушной» путь (с севера на юг), который связывал мусульманский Восток с Северо-Восточной и Северной Европой и Балтикой. Также в Золотой Орде брали свое начало пути черноморско-волжский (соединявший Причерноморье с Нижним Поволжьем и далее через Среднюю Азию в Китай и Индию) и транскавказский (связывавший Ближний Восток с Юго-Восточной Европой).

Сложно переоценить важность разнообразного товарообмена со странами Европы и Азии в хозяйственной жизни Золотой Орды. Он наполнял ханскую казну торговыми пошлинами, обогащал всевозможных посредников и многочисленную обслугу. Кроме того, наряду с транзитом непосредственно из подвластных самой Золотой Орде территорий в значительных количествах экспортировались зерно, пушнина, кожевенные товары, невольники. Главную же статью экспорта составлял всевозможный скот, пользовавшийся огромным спросом на внешних рынках в Западной Европе, а также на Ближнем и Среднем Востоке, где особенно ценились породистые поволжские скакуны. В Золотую Орду импортировалось много предметов роскоши, дорогое оружие, ткани, пряности и пр., первоочередными потребителями которых были ханский двор и знать. В силу всего вышеназванного, купечеству в Золотой Орде в соответствии с традициями, заложенными еще Чингисханом, оказывалось особое покровительство. Для поощрения торговли государство старалось удерживать низкий уровень таможенных сборов, не превышавший 3—5% от стоимости товаров. Установленные в империи порядки защищали жизнь, честь и имущество торговцев, а сильная власть обеспечивала достаточный уровень безопасности перемещения караванов с товарами.

Баснословные выгоды и доходы, которые приносила трансконтинентальная торговля высшим слоям Золотой Орды, в значительной степени определяли международные амбиции ханов и их окружения, толкая их к продолжению внешней экспансии. Стремление захватить важные торговые города и распространить свой контроль на балканский и малоазиатский отрезки Великого шелкового пути делало Улус Джучи стратегическим противником Улуса Хулагу/государства Ильханов (с которым Орда на протяжении 1260—1390-х годов с переменным успехом воевала на территории нынешнего Азербайджана), Византии и королевств крестоносцев, созданных на землях арабов, и в то же время — союзником мамлюкского Египта и малоазиатских турок-сельджуков. Наиболее тесными были ордынско-египетские связи, благодаря кыпчакским корням правивших с середины ХIII до конца XIV веков мамлюкских султанов и переносу в Египет из Багдада центра мусульманского халифата.

Чаша. Полуфаянс. Улус Джучи. XIV в. Сарай ал-Джадид

Вообще, внешняя политика и связи Золотой Орды отличались размахом, а интенсивность контактов показывает, как тесно она была связана с миром. Авторитет Джучидов на международной сцене необычайно возрос. Улус Джучи стал весомым игроком на международной политической арене, а его правители, осваивая новую роль вершителей судеб Центральной Евразии, начинают активно влиять на политические события в ближних и дальних странах: Китае, Индии, Афганистане, Средней Азии, Руси, Литве, Польше, Балканском и Апеннинском полуостровах. Благодаря широкоразветвленной системе союзов, косвенное влияние Золотой Орды «простиралось вплоть до земель Тевтонского ордена и даже до самой Испании» (Бертольд Шпулер).

В результате всего, по справедливому замечанию М. Фаверо, «Золотая Орда оказала большое влияние на торговую экспансию середины XIII — середины XIV века, и ее экономическое и политическое правление в высшей степени способствовало глобализации Старого Света… После завершения чингизидских завоеваний феноменальный торговый бум преобразовал человеческое общество и культурный ландшафт Евразии… Золотая Орда выступала сценой для этого драматического обмена. Джучидские ханы и беки играли ведущую роль в новом международном распорядке».

Именно торговля, в первую очередь внешняя, также стала одним из факторов, обусловивших другой ярко выделяющийся исторический феномен, связанный с Золотой Ордой, — превращение ее из страны кочевников в страну городов…

Продолжение следует

Булат Хамидуллин, иллюстрации предоставлены автором