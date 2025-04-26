Жена главаря ОПГ «Хади Такташ» добивается его перевода в другую колонию

Фото: Максим Платонов

Жена приговоренного в 2002 году к пожизненному сроку главаря ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова по кличке Раджа обратилась в суд с иском к ФСИН России. Она просит перевести мужа из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе ближе к ее месту жительства, пишет РИА «Новости».

В своем иске жена осужденного указывает на большое расстояние, которое необходимо преодолеть для свидания с супругом — 3,5 тысячи километров. По ее словам, у нее нет ни финансовых средств, ни здоровья на дорогу. Сначала заявительница обратилась напрямую во ФСИН с просьбой перевести Галиакберова в мордовскую ИК-1 «Сосновка», но там ответили, что оснований, предусмотренных законом, нет. Тогда она попросила суд признать отказ незаконным и обязать ФСИН пересмотреть решение.

Реальное время / realnoevremya.ru

Суд, изучив иск, не нашел исключительных обстоятельств, которые обязывают ФСИН России принять решение о переводе осужденного. В удовлетворении иска было отказано. Данное решение было обжаловано дважды — в конце марта и середине апреля.

Радик Галиакберов по кличке Раджа — бывший лидер крупной татарской ОПГ «Хади Такташ». Бандиты занимались заказными убийствами, рэкетом и наркоторговлей. Галиакберов в 2002 году был приговорен к пожизненному сроку в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Его признали виновным сразу по нескольким статьям УК РФ — бандитизм, умышленные убийства, мошенничество и организация преступного сообщества. Верховный суд Татарстана счел доказанными 15 убийств, совершенных бандой.

Рената Валеева