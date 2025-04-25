Президент УНИКСа Богачев рассказал о качествах Найта и его любви к макаронам

Фото: Динар Фатыхов

Президент БК УНИКС Евгений Богачев высоко оценил игру защитника команды Маркоса Найта. По его словам, 35-летний баскетболист отличается командным духом, самоотдачей и не боится контактной борьбы.

— Он творит чудеса на паркете в своем возрасте. Надеюсь, продолжит это делать и в плей-офф, — отметил Богачев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Интересно, что Найт является большим любителем макарон, которые составляют основу его рациона. «Он их ест и не боится потолстеть», — добавил президент клуба.

Напомним, что недавно Маркоса Найта признали лучшим игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по результату опроса баскетболистов.

Матвей Гавриков