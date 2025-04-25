Президент УНИКСа Богачев рассказал о качествах Найта и его любви к макаронам
Президент БК УНИКС Евгений Богачев высоко оценил игру защитника команды Маркоса Найта. По его словам, 35-летний баскетболист отличается командным духом, самоотдачей и не боится контактной борьбы.
— Он творит чудеса на паркете в своем возрасте. Надеюсь, продолжит это делать и в плей-офф, — отметил Богачев.
Интересно, что Найт является большим любителем макарон, которые составляют основу его рациона. «Он их ест и не боится потолстеть», — добавил президент клуба.
Напомним, что недавно Маркоса Найта признали лучшим игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по результату опроса баскетболистов.
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