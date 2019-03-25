«В СССР история Золотой Орды рассматривалась сквозь призму ее негативного «вклада» в мировую цивилизацию»

Из книги «…Окаянная дщерь Златой орды…»: к 750-летию Улуса Джучи. Часть 1

Фото: Максим Платонов

Историк и колумнист «Реального времени» Булат Хамидуллин издал книгу «… Окаянная дщерь Златой орды...» (Казань, Татарское книжное издательство), посвященную Казанскому ханству. Первый раздел монографии знакомит читателя с феноменом золотоордынской цивилизации и ее историческим наследием. В преддверии отмечаемого в Казани 750-летия Золотой Орды предлагаем нашему читателю сокращенный текст этого раздела.

…Икселмәс дәүләт бу иде.

Алтын Урда, Ак Урда…

…Вспомни: была Золотая Орда,

Белая Большая Орда…

Дастан «Идегәй» («Идегей»)

Золотая Орда и ее историческое наследие

Степи Евразии, бескрайние, раскинувшиеся на многие тысячи километров… В течение десятков веков выплескивали они в западном и южном направлениях многолюдные волны номадов — «сотрясателей Вселенной»: скифов, сарматов, гуннов, «небесных тюрков», хазар, болгар, гузов, печенегов, кыргызов, кимаков, кыпчаков и других племен, периодически создававших гигантские либо «просто» очень большие по своим территориальным масштабам государственные объединения. Письменные источники об этих древних и средневековых племенах и государствах уже были представлены мной в нескольких научно-популярных сборниках: «Из глубины столетий»; «История «скифов» глазами современников»; «Хазары и их вассалы глазами современников».





В XIII веке степные просторы Евразии вновь стали ареной, на которой разыгрались грандиозные исторические события, по своему размаху и последствиям сравнимые разве что с Великим переселением народов. В центральноазиатских степях состоялось объединение многочисленных тюрко-монгольских племен в единое государство под властью волевого и харизматичного вождя Тэмуджина/Темучжина (1155/1162—1227), получившего впоследствии титул-имя «Чингиз-хан» и давшего своей империи название «Yeke mongol ulus» («Великое монгольское государство»). Письменные источники по данному периоду и их анализ были представлены мной в книгах «Из глубины столетий», «История «скифов» глазами современников», а также «Чингиз-хан — 850», изданной в Казани в 2002 году в связи с 850-летием со дня рождения Темучжина.

В 2019 году в Республике Татарстан отмечается 750-летие Золотой Орды — одного из самых больших «осколков» некогда единой Монгольской империи. В современной исторической науке в основном применяют два названия этого государства — «Золотая Орда» и «Улус Джучи». Во втором случае эта традиция заимствована из восточных источников, в первом — была привнесена из русской историко-публицистической литературы второй половины XVI — начала XVII веков. Улус Джучи сыграл огромную роль в средневековой истории Евразии, в немалой степени предопределив дальнейшие векторы развития живших здесь народов и впоследствии образованных государств. В период своего расцвета Улус Джучи занимал огромную территорию, простираясь от Иртыша на востоке до Дуная на западе, от Белого моря на севере до Черного и Каспийского морей на юге. Чингизидам-Джучидам удалось на длительное время объединить под своей властью многочисленные народы, являвшиеся носителями различных культур, типов хозяйствования и форм организации политической власти.

Редко история какого-либо государства вызывала в научном сообществе более бурные дискуссии. Наряду с чисто научными факторами, обусловившими их, здесь велика роль и вненаучных факторов. Идеологические установки имперского и советского периодов в отечественной исторической науке жестко ограничивали возможности исследователей в научной интерпретации роли и места Улуса Джучи в истории народов Евразии. В этой связи в работах, изданных в эти периоды, история Золотой Орды преимущественно рассматривалась сквозь призму ее негативного «вклада» в мировую цивилизацию. Отдельно стоит упомянуть печально известное постановление ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации» от 9 августа 1944 года, нанесшее колоссальный удар по адекватному научному изучению истории государства Джучидов в СССР.

Неудивительно, что в дореволюционный и в советский периоды ученые, изучавшие историю Золотой Орды в соответствии с принципами объективности и историзма, вопреки официальным идеологическим установкам, были редким исключением.

Огромный труд по собиранию восточных сведений о Золотой Орде был предпринят в XIX веке известным источниковедом Владимиром Густавовичем Тизенгаузеном (1825—1902), в 1884 году издавшим первый том «Сборника материалов, относящихся к истории Золотой Орды»

Среди них необходимо особо отметить Н.Я. Бичурина (1777—1853), О.М. Ковалевского (1801—1878), М.И. Иванина (1801—1874), Г.С. Саблукова (1803—1880), В.В. Григорьева (1816—1881), И.Н. Березина (1818—1896), Д. Банзарова (1822—1855), В.В. Радлова (1837—1918), В.В. Бартольда (1869—1930), Б.Я. Владимирцова (1884—1931), Н.С. Трубецкого (1890—1938), М.Г. Сафаргалиева (1906—1970), а также Л.Н. Гумилева (1912—1992). Огромный труд по собиранию восточных сведений о Золотой Орде (при финансовой поддержке председателя Археологической комиссии графа С.Г. Строганова) был предпринят в XIX веке известным источниковедом Владимиром Густавовичем Тизенгаузеном (1825—1902), в 1884 году издавшим первый том «Сборника материалов, относящихся к истории Золотой Орды» и подготовившим второй том, опубликованный уже в 1941 году, после смерти ученого. Существенный вклад в дело изучения Улуса Джучи и золотоордынского наследия внес в советские годы казанский историк-востоковед, выдающийся татарский источниковед Миркасым Абдулахатович Усманов (1934—2010).







Существенный вклад в дело изучения Улуса Джучи и золотоордынского наследия внес в советские годы казанский историк-востоковед, выдающийся татарский источниковед Миркасым Абдулахатович Усманов

В 1950—1980-х годах отдельным направлением в изучении истории Золотой Орды стали археологические исследования на территории Среднего и Нижнего Поволжья, явившиеся продолжением научных изысканий дореволюционного этнографа и археолога А.В. Терещенко (1806—1865), а также археолога Ф.В. Баллода (1882—1947), умудрившегося изучать материальное наследие Золотой Орды в годы Гражданской войны. Специфика археологической науки в известной степени позволяла ученым обходить острые политико-идеологические «углы» любой темы. Поэтому результаты раскопок, проводимых, в частности, под руководством профессоров МГУ Алексея Петровича Смирнова (1899—1974) и Германа Алексеевича Федорова-Давыдова (1931—2000), дали удивительно богатый фактический материал о разных сторонах жизни золотоордынского общества.







Результаты раскопок, проводимых, в частности, под руководством Германа Алексеевича Федорова-Давыдова (1931—2000), дали удивительно богатый фактический материал о разных сторонах жизни золотоордынского общества

В предреволюционный период, а затем в эмиграции среди российских интеллектуалов формируется евразийская концепция понимания своеобразия российской цивилизации. В своих взглядах евразийцы признавали значительное и, главное, позитивное влияние Золотой Орды на процессы, происходивших на Руси. Так, по словам одного из главных идеологов евразийства Петра Николаевича Савицкого (1895—1968), «пример монголо-татарской государственности (Чингисхана и его преемников), сумевший овладеть и управиться на определенный исторический срок огромной частью Старого Света, несомненно, сыграл большую и положительную роль в создании великой государственности русской». Примечательно, что евразийская концепция, не признанная советской наукой, нашла активных последователей на Западе (Grousset R. L'empire des Steppes. Attila, Gengis-Khan, Tamerlan. Paris, 1939).

История Улуса Джучи получила отражение и в трудах татарских дореволюционных историков, в том числе Мурата Рамзи



История Улуса Джучи получила отражение и в трудах татарских дореволюционных историков — Шигабутдина Марджани (1818—1889), Мурата Рамзи (1854—1934), Ризаэтдина Фахретдинова (1859—1936) и некоторых других.

В них Золотая Орда предстает как развитое и цивилизованное государство, являвшееся важным этапом в истории татарского народа. В последующем такой подход в осмыслении роли и значения Улуса Джучи получил развитие в работах татарских ученых, после октября 1917 года оказавшихся в эмиграции, — Акдеса Нимета Курата, Габдельбари Баттала, Бориса Ишболдина и др.

В эти годы кардинально пересмотрел свою былую «булгарскую» концепцию этногенеза и этнической истории татар крупнейший в России специалист по средневековой археологии и истории Среднего Поволжья и один из разработчиков 6-томной «Археологической карты Республики Татарстан» Равиль Габдрахманович Фахрутдинов



Коренные перемены в подходах к осмыслению истории Золотой Орды в отечественной историографии произошли только после распада советской политической системы. В новых условиях ученые смогли освободиться от партийно-идеологических шор и переосмыслить историю Золотой Орды, основываясь на принципах научности и взвешенного подхода, избегая крайних суждений как с точки зрения акцента на якобы разрушительные последствия ордынского влияния, так и идеализации взаимоотношений оседлых и кочевых народов. Например, в эти годы кардинально пересмотрел свою былую «булгарскую» концепцию этногенеза и этнической истории татар крупнейший в России специалист по средневековой археологии и истории Среднего Поволжья, доктор исторических наук, создатель полного свода булгаро-татарских археологических памятников (ставшего основой для изучения исторической топографии Волжской Булгарии, Булгарского улуса Золотой Орды и Казанского ханства) и один из разработчиков 6-томной «Археологической карты Республики Татарстан» Равиль Габдрахманович Фахрутдинов (1937—2014).

В итоге 1990-е и начало 2000-х годов были отмечены целым рядом интересных научных и научно-популярных публикаций по истории Золотой Орды (например: Фахрутдинов Р.Г. Золотая Орда и татары. Набережные Челны, 1993; Измайлов И.Л. Улус Джучи: взгляд на историю средневековой империи // Татарстан. 1993. № 7, 8; Усманов М.А. Золотая Орда: истоки и наследие // Сокровища Золотой Орды. СПб., 2000. С. 26–53; Хамидуллин Б.Л. Из глубины столетий. Казань, 2000; Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар в VI — первой четверти XV в. Казань, 2000; и др.).

Одним из активных современных исследователей истории Золотой Орды является Юлай Шамильоглу. Фото Романа Хасаева



Помимо влияния евразийцев, зарубежная историография темы формировалась в рамках традиционной западной ориенталистики. В этой связи нельзя не назвать имя классика этого направления Бертольда Шпулера (1911—1990) ( SpulerB. Die Goldene Horde. Die Mongolen in Rußland 1223—1502. Leipzig, 1943), а также одного из активных современных исследователей истории Золотой Орды Юлая Шамильоглу.

На современном этапе происходят активный обмен мнениями и взаимодействие между российскими и зарубежными учеными, работающими в данной сфере. Недавно изданные фундаментальные коллективные монографии и сборники научных конференций (История татар с древнейших времен: В 7 т. Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII — cередина XV в. Казань, 2009; Золотая Орда в мировой истории. Коллективная монография. Казань, 2016; XIII Фаизхановские чтения. Наследие Золотой Орды в государственности и культурных традициях народов Евразии: материалы международной научно-практической конференции. М., 2017; и др.) очень наглядно демонстрируют плодотворный характер такого сотрудничества.

Продолжение следует

Булат Хамидуллин