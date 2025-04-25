Новости общества

19:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Габдулахат Хакимов покинул пост главы Атнинского района

17:10, 25.04.2025
Габдулахат Хакимов покинул пост главы Атнинского района
Фото: взято с сайта atnya.tatarstan.ru

Глава Атнинского муниципального района Габдулахат Хакимов досрочно прекратил свои полномочия. Решение было принято на внеочередном заседании районного совета с участием председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина.

Вместе с Хакимовым свои полномочия также прекратил руководитель исполкома района Айрат Каюмов. Врио руководителя исполкома назначен Рустем Хисамиев, который заявил о необходимости сохранения и приумножения достигнутых результатов.

По итогам заседания объявлен конкурс на замещение должности руководителя исполкома, результаты которого будут подведены в мае.

За последний месяц в Татарстане произошли кадровые изменения в руководстве Арского, Менделеевского, Нижнекамского, Спасского и Новошешминского районов.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также