Сегодня в Татарстане локально ожидается град и до +23 градусов
Днем местами кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане сохраняется аномально жаркая погода. Будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, локально град, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, местами кратковременные усиления 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +11 градусов. Днем ожидается от +18 до +23 градусов, в западных районах с понижением во второй половине дня к вечеру до +10... +15 градусов. В Казани днем прогнозируется от +18 до +20 градусов, к вечеру температура опустится до +11... +13 градусов.
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