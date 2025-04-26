В России выявили случай заболевания холерой

Фото: Ринат Назметдинов

У жителя Воронежской области, вернувшегося из Индии, диагностировали холеру. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом, пишет РИА «Новости».

Благодаря оперативной работе после первого случая холеры удалось установить всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом. Второго больного выявили при обследовании контактных.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В настоящее время пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики. В управлении уточнили, что определили круг людей, с которыми контактировал воронежец после возвращения из Индии. За ними наблюдают, на сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет. Специалисты организовали лабораторное обследование и экстренную профилактику.

Рисков распространения заболевания нет, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Рената Валеева