В Казани управляющая компания «Три богатыря» вызвала подозрения жилинспекции

Фото: Динар Фатыхов

Жилинспекция Татарстана проведет проверку в отношении управляющей компании «Три богатыря», претендующей на управление многоквартирным домом №2 по улице Танковой в Казани. Поводом стало обращение местной жительницы, утверждающей, что ни она, ни ее соседи не выбирали данную УК. Об этом заявили в пресс-службе инспекции.

В обращении говорится, что многие собственники квартир не участвовали в общем собрании, организованном ООО «УК «Три богатыря», или голосовали против выбора этой компании. Жители выражают сомнения в достоверности представленных протоколов собрания и результатов голосования.

В пресс-службе Жилинспекции сообщили, что в случае возникновения сомнений в достоверности протоколов общих собраний, инспекция направляет их в МВД для проверки на предмет возможной фальсификации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В текущем году подозрительными показались семь протоколов о смене управляющей компании, которые уже переданы в правоохранительные органы.

Рената Валеева