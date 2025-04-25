В Татарстане пиво остается самым доступным в России при росте цен на 15%

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Согласно исследованию оператора фискальных данных «Эвотор», к марту 2025 года средняя цена пива в несетевой рознице достигла 165 руб./л, увеличившись на 15% за год. В Татарстане сохраняются самые низкие цены в стране — 152 руб./л.

Основными факторами повышения стоимости стали рост акцизов (с 26 до 30 руб./л) и увеличение издержек производителей на сырье и зарплаты. В Крыму литр пива стоит 151 руб., тогда как в Якутии — 249 руб./л.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Крупнейшие производители, включая AB InBev Efes и «Объединенные пивоварни», повысили отпускные цены на 10% еще в конце 2024 года. Доля компании «Балтика» на рынке увеличилась до 27%.

Несмотря на рост цен, эксперты не прогнозируют их дальнейшего резкого повышения при стабильном курсе рубля. Однако данные первого квартала показывают снижение потребления пива — продажи в деньгах выросли на 20,7%, тогда как в натуральном выражении — лишь на 2,4%.

Напомним, что в 2024 году жители Республики Татарстан демонстрировали уменьшение потребления водки на фоне роста других алкогольных категорий. По данным статистики, реализация водки на душу населения снизилась на 2,3%, составив 6,6 литра в год.

Матвей Гавриков