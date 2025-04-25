Археологи нашли фрагменты средневекового судна в центре Барселоны

Фото: Арсений Фавстрицкий

Испанские археологи обнаружили фрагменты средневековой лодки во время раскопок на месте бывшего рыбного рынка в Барселоне. Обломки судна, погребенные под землей около 500—600 лет, были найдены на глубине 5 метров ниже уровня моря. Об этом сообщают «Известия».

Фрагмент длиной 10 метров и шириной около 3 метров включает более 30 изогнутых деревянных ребер. Судно, скрепленное деревянными и железными гвоздями, построено по технологии, характерной для кораблей Средиземноморья и Европы середины XV века.

Эксперты надеются, что исследование древесины и крепежных элементов позволит лучше понять технологию судостроения Средневековья.

Ранее на этом месте уже находили артефакты времен Гражданской войны в Испании.

Матвей Гавриков