«Слово «татары» стало широко известно именно в период Золотой Орды»

Из книги «…Окаянная дщерь Златой орды...»: к 750-летию Улуса Джучи. Часть 3

Фото: Хан Менгу-Тимур. Кадр из сериала «Золотая Орда»

Историк и колумнист «Реального времени» Булат Хамидуллин издал книгу «…Окаянная дщерь Златой орды...» (Казань, Татарское книжное издательство), посвященную Казанскому ханству. Первый раздел монографии знакомит читателя с феноменом золотоордынской цивилизации и ее историческим наследием. В преддверии отмечаемого в Казани 750-летия Золотой Орды предлагаем читателям ознакомиться с очередным фрагментом этого раздела (см. части 1, 2).

«Сидя на коне, можно завоевать империю, но нельзя ею управлять, сидя на коне»

Окончательное отделение Улуса Джучи от Монгольской империи произошло при хане Менгу-Тимуре (1266—1280), внуке Бату. Продолжив политику хана Берке на обретение независимости Золотой Орды от метрополии, он первым из ордынских ханов, в 1266/1267 году (665 год хиджры), начал чеканить монеты со своим именем и титулом «правосудный Великий хан» в монетных дворах Болгара и Биляра, Сарая и Крыма, Хорезма и Укека, а также выдавать собственные ярлыки, что свидетельствовало о явных притязаниях на самостоятельность Улуса Джучи. Юридическое оформление суверенитет Золотой Орды получил на проведенном в Средней Азии на берегу реки Талас в 1269 году курултае представителей Чингизидов и татаро-монгольских нойонов.

Безусловно, как и Монгольская империя, Золотая Орда была создана на основе военной силы. Стремительные завоевания и покорение монголо-татарами множества стран и народов сопровождались уничтожением и пленением огромного числа людей — воинов и мирных жителей, страданиями оставшихся в живых. Были разрушены и сожжены многие города (отмечу только некоторые города Средней Азии, Кавказа и Восточной Европы: Отрар, Бухара, Самарканд, Ургенч — столица Хорезма, Гургандж, Шамхор, Дербент, Самцхе, Эрзурум, Биляр — столица Волжской Булгарии, Болгар, Сувар, Джукетау, Рязань, Владимир, Киев, Люблин, Краков, Загреб), многие крепости и населенные пункты.

Золотая Орда от Аральского до Белого моря



Но, как гласит древнее изречение китайского оратора Лу Цзя (III—II века до н. э.), приписываемое в том числе и советнику Чингисхана Елюй Чуцаю (1189—1243), «Сидя на коне можно завоевать империю, но нельзя ею управлять, сидя на коне». Империи, построенные исключительно на насилии, не могли существовать долго, быстро распадались. Вряд ли и Золотая Орда смогла бы держаться лишь на силе оружия и жестоком подавлении всякого сопротивления и недовольства, на слабости покоренных после завоевательного удара, на их страхе перед повторными карательными экспедициями и возможным истреблением (хотя унаследованная от монголо-татар военная сила Улуса Джучи была действительно велика, могла достигать в общей сложности 250 тысяч воинов и внушала поистине мистический страх, а акции против непокорных недругов и вассалов проводились молниеносно и неотвратимо).

Процесс возникновения и существования мегаимперий, как правило, гораздо более сложен, чем просто завоевание и порабощение. Они строятся на сочетании как принуждения, так и благ, которое дает объединение, т. е. на определенном взаимовыгодном консенсусе. Имперское государство становится устойчивым лишь тогда, когда делается полезным обществу и является гарантом порядка, развития экономики, культуры и т. д. Так и создание Золотой Орды привело к появлению, в частности, намного более устойчивой и стабильной политической ситуации в Центральной Евразии и Восточной Европе. Народы и государства, завоеванные и вошедшие сначала в Монгольскую империю, а затем и в Улус Джучи, в основной своей массе в предшествующий период находились в условиях постоянных междоусобиц и распрей, внутренних и внешних конфликтов. Здесь шли частые и кровопролитные междоусобные войны, во время которых также разрушались города, приходили в запустение поселения. Включение же в состав империи Джучидов дало относительно твердый государственный порядок, резко отличающийся от предыдущих неустойчивости и раздробленности. В окружении ослабленных войнами, междоусобицами и внутренними противоречиями соседей Золотая Орда стала выглядеть великолепным «островом стабильности».

Половецкий тяжеловооруженный копейщик, XII в. Реконструкция М.В. Горелика

Монголо-татары принесли идею централизованной власти, благодаря которой объединили прежде слабоорганизованные степные племена Дешт-и Кыпчака. Уже триумфатор западного похода Бату (сын Джучи, «Батый» русских летописей), пересев из седла на трон (а первой его столицей-резиденцией стал город Болгар на территории Татарстана), сменил амплуа полководца на амплуа строителя государства. Он и последующие правители Улуса Джучи создали стройную, сложно-разветвленную, но, несмотря на это, довольно устойчивую систему управления страной. В бывшем кыпчакском «Диком поле» на смену постоянным межплеменным распрям и вражде пришла стройная и твердая государственная система улусов с четким десятичным делением населения.

Более того, здесь произошла подлинная социальная революция, когда на смену родоплеменным отношениям пришел военно-феодальный строй на основе условных (суйургал) и безусловных (тархан) пожалований. Был выстроен эффективный государственный механизм. Неразбериха, внесенная военными действиями, уничтожением либо отстранением от власти прежней кыпчакской элиты, со второй половины XIII века почти на сотню лет «уступила место относительно мирной, стабильной жизни в могущественном государстве» (В.В. Трепавлов). Об уровне безопасности свидетельствует, например, тот факт, что города во внутренних районах Золотой Орды до второй половины XIV века не имели крепостных стен и иных укреплений.

Нашествие Батыя на Русь. Русская миниатюра



Старые тюркские племенные союзы были раздроблены и включены в военно-административную и клановую структуру Улуса Джучи; их племенная знать частью была истреблена, частью влилась в состав новой аристократии. Джучидское правительство установило своеобразное «крепостное право» в интересах удобства сбора налогов и осуществления военной мобилизации, запретив самовольные переходы жителей между улусами. Многие близкородственные тюркские племена, ранее раскиданные по разным этнополитическим формированиям, впервые были собраны в общем территориально-политическом пространстве. Исчезновение государственных границ и межплеменных перегородок, преодоление распрей и политическое единство дало толчок их сближению и запустило важные этнические процессы, создав предпосылки слияния разрозненных тюркских племен в единые народности. В результате всего этого Золотая Орда стала «этнической колыбелью» для многих современных тюркских народов Евразии, чей этногенез «происходил на основе населения различных провинций этого государства» (В.В. Трепавлов).

Так, именно в Джучиевом улусе во многом берет свое начало и происхождение современных субэтнических сообществ, определяемых этнонимом «татары» (волго-уральские, крымские, сибирские и др.). Само это слово, ныне являющееся обозначением двух наций (крымско-татарской и татарской) и двух этнических групп (буджакских и литовских татар), стало широко известно именно в период Золотой Орды. Будучи именем одного из племен (а чуть позднее — союза племен) востока Центральной Азии, оно уже задолго до татаро-монгольских завоеваний служило на Востоке общим обозначением совокупности некоторых центральноазиатских народов — в том числе и собственно монголов («черных татар» в китайских письменных источниках). Поэтому в большинстве средневековых источников полиэтничные монгольские войска назывались не «монголы», а «монголо-татары» (например, средневековый армянский историк Киракос Гандзакеци использует термин «мугал-татары») либо просто «татары». Тюркские же народы Золотой Орды, по известной в истории традиции приняв на себя имя народа-завоевателя и одновременно употребляя собственные племенные наименования, стали называть себя «татарами».

Монеты Менгу-Тимура. 1266—1282 гг. Чекан г. Болгар



Таким образом, в эпоху Золотой Орды понятие «татары», употреблявшееся и как этноним, и как политоним, и как соционим, впервые получило этноинтегрирующий смысл. В западной ее части (часто именуемой «Ак Ордой»), являвшейся основным ядром государства, началось объединение тюрков в единую татарскую этническую общность. Из-за распада Джучиева улуса формирование единой татарской народности приостановилось, но позднее в Астраханском, Казанском, Касимовском, Крымском и Сибирском ханствах, на территории современных Румынии, Польши, Литвы и Белоруссии на ее основе стали складываться локальные этнические татарские общности (астраханские, казанские, касимовские, крымские, сибирские татары, татары-мишаре, добруджские и польско-литовские татары и т. д.), прекрасно осознающие свое этническое единство. Процессы этнической истории татар разных регионов продолжились в рамках Российского и иных государств.

В то же время ставить знак абсолютного равенства между понятиями «золотоордынский» и «татарский», на мой взгляд, все-таки не совсем корректно. Этнополитическими наследниками Золотой Орды, кроме собственно современных татарской и крымско-татарской наций, следует считать большинство тюркских народов России и постсоветского пространства, ибо из нее произрастают корни их этногенеза и национальной государственности. Прямыми потомками татар Золотой Орды являются балкарцы, башкиры, казахи, каракалпаки, карачаевцы, кумыки, ногайцы, часть узбеков и др. Как правильно писал в 2011 году казахский исследователь Ж.М. Сабитов, «золотоордынские татары были предковым этносом для всех групп современных татар (казанских, сибирских, астраханских, крымских, польско-литовских татар), ногайцев, башкир, казахов, каракалпаков, узбеков, ушедших с Шейбани в Среднюю Азию и др.».

Ханская усыпальница в Болгаре



В пользу такого подхода говорит отчасти и то, что в последнее время в республиках Центральной Азии изучению Золотой Орды, как важному периоду в истории народов, в становлении и развитии государственности на этих территориях, стало уделяться значительное внимание. Например, исходя из того факта, что географически около трети Золотой Орды приходилось на территорию нынешней Республики Казахстан, некоторые современные казахские историки предложили новый взгляд на происхождение казахского народа и его государственности. В соответствии с ним Казахстан является непосредственным историческим преемником Золотой Орды, а ее история — частью национальной истории казахов, а не только «внешней» для них истории, как она рассматривалась ранее. Эта точка зрения поддерживалась и на политическом уровне — первым президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым. Но я лишь подчеркну свое собственное мнение: Золотая Орда — это общее историческое достояние/наследие многих тюркских (и не только) народов, в первую очередь татар.

Продолжение следует

Булат Хамидуллин, фото предоставлены автором