Представитель Татарстана выбыл из шоу «Голос», уступив место оперному певцу
Матвей Козин, участник популярного телешоу «Голос» из Татарстана, завершил свое участие в проекте, не сумев пройти в суперфинал по итогам зрительского голосования. В полуфинале Козин исполнил «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна, однако этого оказалось недостаточно для победы над Давидом Саникидзе.
Несмотря на выбывание, Матвей Козин заявил, что не расстроен, признав талант своего соперника.
Победителем 13-го сезона стал 24-летний оперный тенор Давид Саникидзе, подопечный Хиблы Герзмавы. Он покорил зрителей исполнением композиции Муслима Магомаева «Верни мне музыку», набрав 37,9% голосов.
Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Козиным, в котором он делился своими впечатлениями об участии в шоу и размышлениями о музыкальной индустрии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.