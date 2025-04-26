Представитель Татарстана выбыл из шоу «Голос», уступив место оперному певцу

Фото: предоставлено Матвеем Козиным

Матвей Козин, участник популярного телешоу «Голос» из Татарстана, завершил свое участие в проекте, не сумев пройти в суперфинал по итогам зрительского голосования. В полуфинале Козин исполнил «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна, однако этого оказалось недостаточно для победы над Давидом Саникидзе.

Несмотря на выбывание, Матвей Козин заявил, что не расстроен, признав талант своего соперника.

предоставлено Матвеем Козиным

Победителем 13-го сезона стал 24-летний оперный тенор Давид Саникидзе, подопечный Хиблы Герзмавы. Он покорил зрителей исполнением композиции Муслима Магомаева «Верни мне музыку», набрав 37,9% голосов.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Козиным, в котором он делился своими впечатлениями об участии в шоу и размышлениями о музыкальной индустрии.

Рената Валеева