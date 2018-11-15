В Казани суд оправдал фигурантов дела о «грязных» тендерах по дорожной разметке

Советский районный суд Казани полностью оправдал всех четырех фигурантов дела о «грязных» тендерах по дорожной разметке.



Экс-начальника отдела муниципального заказа финуправления исполкома Казани Юрия Синникова, его тестя Андрея Макарова — экс-директора и учредителя ООО «Стройтелеком», бывшего замдиректора по экономическим вопросам в этой фирме Татьяну Мишечкину и начальника отдела по благоустройству и работе с жилыми массивами Советского района Дениса Воробьева обвиняли по ч. 4. ст. 159.



По предположению следователей, контракты на раскраску казанских улиц «зебрами», разделительными и двойными сплошными полосами в пяти районах Казани в 2015 году были заключены по завышенным расценкам с ООО «Стройтелеком» в обход победителей торгов — ООО «Гром» и ООО «Фирма «Автогаз».

Представитель гособвинения заявил «Реальному времени», что не удовлетворен решением суда. Подсудимые же заявили, что суд принял единственно верное решение.



В списке подозреваемых также находился и экс-глава Советского района Рустем Гафаров, однако позже с него сняли обвинения. Остальные фигуранты год находились под домашним арестом.

