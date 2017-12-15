«Что касается виновности Елены Юрьевны, виновность или невиновность устанавливает суд»

Замглавы Росимущества Елену Паткину задержали на вокзале по прибытии из родной Казани

Сегодня стало известно об аресте замруководителя Росимущества Елены Паткиной, которая до этого 10 лет возглавляла территориальное управление ведомства в Татарстане. По данным СМИ, чиновнице инкриминируется мошенничество минимум на 150 млн рублей и вывод госсредств через обнальные фирмы. По информации «Реального времени», на прошлой неделе силовики из Москвы провели обыски у близких и коллег Паткиной в Казани. В центральном аппарате Росимущества утверждают, что год назад чиновница сама была инициатором проверок в возглавляемых ею структурах, и просят воздержаться от преждевременных выводов.

Едва успела вернуться

Замглавы Росимущества Елена Паткина была арестована Тверским судом Москвы 11 декабря, сейчас защита чиновницы обжалует меру пресечения. Как следует из картотеки суда, Паткина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации «Коммерсанта», дело связано с хищением как минимум 150 млн рублей со счетов управления Росимущества в Московской области (ранее Паткина его возглавляла). Деньги ведомства, полученные в том числе от участия компаний в торгах, якобы выводились через обнальные фирмы.

Паткину, по данным издания, задержали 10 декабря на вокзале в Москве — чиновница только что вернулась из Казани, куда отбыла в конце ноября, неожиданно взяв больничный. В тот же день силовики провели обыски по 15 адресам, в том числе в московском офисе Росимущества, пишет «Коммерсант».

Источники «Реального времени» уверяют, что этому предшествовали обыски и выемки в столице Татарстана: на прошлой неделе, еще до задержания Паткиной, они проводились у близких родственников чиновницы и бывших коллег по татарстанскому управлению Росимущества. Местные силовики участия в этом не принимали — следственные действия вела группа из федерального центра при оперативном сопровождении ФСБ. По некоторым данным, силовики побывали и в самом управлении Росимущества по Татарстану.

Замглавы Росимущества Елена Паткина была арестована Тверским судом Москвы 11 декабря. Фото tvc.ru



Отметим, что в ноябре в татарстанском управлении сменилось руководство: Гульнара Сергеева, которая возглавляла Росимущество в республике с января 2015 года, оставила свой пост. Сейчас обязанности руководителя временно исполняет Александр Чиликов.

Советник руководителя Росимущества Денис Лазарев сообщил «Реальному времени», что еще в 2016 году Паткина, будучи руководителем управления в Московской области, сама инициировала в нем проверку, которая выявила «сомнительные операции», имевшие место двумя годами ранее.

«Мы в курсе ситуации, однако информация в сегодняшних публикациях выглядит, мягко говоря, не совсем корректной, — сказал Лазарев (в каких именно публикациях — он не уточнил, прим. ред.). — В 2016 году по указанию руководителя территориального управления Росимущества в Московской области Елены Юрьевны Паткиной была проведена внутренняя проверка, в результате которой были выявлены сомнительные финансовые операции по счету территориального управления в 2014 году. Проведена тщательная проверка, по окончании которой в апреле 2016 года материалы были незамедлительно направлены в правоохранительные органы».

«Что касается виновности Елены Юрьевны, то я хотел бы обратить внимание на то, что мы с вами живем в правовом государстве, где виновность или невиновность устанавливает суд Российской Федерации», — добавил Лазарев.

«Незыгарь»: «Она [Паткина] способствовала тому, что земельные участки и другие объекты собственности Казанского авиастроительного завода при приватизации были безвозмездно переданы или проданы третьим лицам с нарушением законов и за бесценок». Фото Максима Платонова

Полгода Паткиной

Одним из восьми заместителей главы Росимущества Елена Паткина успела проработать всего полгода: на эту должность ее назначили 1 июня после нескольких лет работы в управлении по Московской области. В Татарстане она не работает с 2014 года, когда покинула пост замглавы местного управления, который занимала в течение 10 лет.

Карьера Паткиной сопровождалась несколькими конфликтами с собственниками или арендаторами участков. Один из них был связан с парком-отелем «Дракино» на юге Московской области. В 2015 году управление Росимущества в МО (тогда его возглавляла Паткина) вступило в противоборство с собственниками парка-отеля, пытаясь доказать, что земли, на которых он располагается, были выделены незаконно и должны быть возвращены в федеральную собственность.

Отметим, что сегодня выпад в адрес Паткиной появился в популярном телеграм-канале «Незыгарь»: «Она [Паткина] способствовала тому, что земельные участки и другие объекты собственности Казанского авиастроительного завода при приватизации были безвозмездно переданы или проданы третьим лицам с нарушением законов и за бесценок. Ущерб — около 1 млрд рублей. Приватизировала здание поликлиники Казанского авиастроительного завода стоимостью 250 млн рублей за 900 тыс. рублей. Часть имущества КАЗа продала своему сыну. Борис Паткин получил подарок — квартиру в Москве. Ранее она принадлежала все тому же Казанскому авиационному заводу. Теперь квартира сдана в аренду Борису на 49 лет с правом выкупа, а плата составила всего-то 100 рублей в месяц».

«Незыгарь» пишет, что во владении сына Паткиной еще четыре квартиры, в собственности — база отдыха «Точмаш» в Боровом Матюшино и другие объекты: «Цена недвижимости, принадлежащей сыну чиновницы, в 200 раз превышает сумму официальных доходов его матери за последние 10 лет».