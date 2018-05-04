Доходы Кабмина: Лейла Фазлеева заявила о провокации, а МЧС молчит о статусе шефа

Сколько заработали в правительстве Татарстана — обзор доходов чиновников за прошлый год

Фото: Олег Тихонов

Татарстанское правительство следом за президентом РТ раскрыло сведения о доходах за прошлый год. Удивительно, но казанский Кремль впервые опередил журналистов и сам обнародовал собственноручно составленный рейтинг самых богатых чиновников РТ, обосновав изменения в их благосостоянии. Аналитическая служба «Реального времени» собрала декларации членов Кабмина и изучила те маленькие сенсации, что остались за бортом внимания кремлевского рупора. Стоит отметить, что наши рейтинги власть имущих мы составили по разным показателям их доходов.

Как экс-помощница и главный лесничий обошли президента

Самым богатым членом татарстанского Кабмина по личным доходам стала новоиспеченный заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Экс-помощница президента в 2017 году заработала 10,6 млн рублей, приумножив свое состояние более, чем в два раза, по сравнению с предыдущим годом (4,7 млн). За счет чего это произошло, не уточняется: в декларации девятого зама в команде вице-премьеров по-прежнему указана лишь одна квартира площадью 103,1 кв. м. Лейла Ринатовна сообщила «Реальному времени», как сама была неприятно удивлена, что сведения опубликованы неточно и могут вызвать неверные толкования.

— В декларации указаны средства от продажи мною квартиры — 6,5 млн рублей. Большая сумма, которая составляет основной доход. И плюс указаны мои кредитные обязательства порядка 2 млн рублей, я взяла заем в банке, чтобы за то время, пока продаю, получить в ипотеку другую квартиру. Другой недвижимости у меня нет. Живу на то, что есть у самой. И то, что не указали продажу квартиры, кажется провокацией по отношению ко мне. Я очень удивлена. Во-первых, неприятно, это провоцирует разные толки. Во-вторых, я же не могу больше премьер-министра зарабатывать — это даже выглядит глупо, — обосновала свое «обогащение» Лейла Фазлеева.

На второй строчке по величине доходов — новый министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, заработавший 9,4 млн рублей. Экс-глава Нурлатского района также неожиданно увеличил свои доходы почти в 4 раза (2,5 млн за 2016 г.). Среди объектов недвижимости в собственности у главного лесничего Татарстана жилой дом 56 кв. м и земельный участок 2541 кв. м, а также доля в квартире 86 кв. м, которую он делит с супругой. Она, кстати, годом ранее заняла третье место по величине своих доходов среди жен районных глав. Но в этот раз принесла семье 1,2 млн рублей или на 620 тысяч меньше. Она владеет еще одним домом на 218 «квадратов», участком в 1485 кв. м и долей в вышеуказанной квартире.



Экс-глава Нурлатского района неожиданно увеличил свои доходы почти в 4 раза. Фото nurlat.tatarstan.ru



Третьим в рейтинге оказался президент Татарстана с суммой в 7,8 млн рублей. За год Рустам Минниханов увеличил доход на 200 тыс. рублей, а вот его супруга, напротив, заработала 137,4 млн, что в 20 раз меньше, чем годом ранее — 2,35 млрд, когда продала 49% УК «ООО «Лучано».



Скромный премьер увеличил доход на 1,7 миллиона

Ненамного отстал от татарстанского лидера «хранитель государевой казны» — глава Минземимущества РТ Азат Хамаев, заработав 7,6 млн рублей. Это на миллион больше, чем годом ранее. Интересно, что в собственности у министра земельных и имущественных отношений, согласно декларации, нет ничего, кроме двух автомобилей — ГАЗ-21 и ВАЗ. Супруга имеет скромный доход в 232 тыс. рублей и владеет двумя участками в 600 и 1000 кв. м, а также домом 189 кв. м.

Следом в пятерке самых богатых членов правительства идет вице-премьер РТ Василь Шайхразиев. Его доход за год вырос на 400 тысяч и составил почти 7 млн рублей (6,95 млн). Бывший мэр Челнов имеет квартиру в 156,3 кв. м, долю в еще одной, парковочное место и нежилое помещение. Его жена заработала 4,3 млн рублей.

Поднялся в рейтинге с 12-го на 6-е место и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, за год увеличив свой доход на 1,7 млн до 6 млн. В собственности по декларации у премьера лодка «Стингрей», мотор лодочный «Тохатсу». У его жены с доходом в 647 тыс. рублей два участка по 1941 кв. м и 1505 кв. м, а также жилой дом 580 кв. м и квартира 108 кв. м.

В собственности по декларации у премьера лодка «Стингрей», мотор лодочный «Тохатсу». Фото Олега Тихонова

Самые богатые супруги в татарстанском правительстве

Несмотря на то, что Гульсина Минниханова получила в 2017 году в 20 раз меньше, чем годом ранее, по своему благосостоянию она все равно опережает супругов других татарстанских чиновников. Совокупный доход четы составил 145 млн.

На второй строчке — самый богатый муж председателя Госкомитета по закупкам Ольги Редько, заработавший 18,9 млн рублей. Общий семейный доход — 21,8 млн. На третьем месте — супруга Василя Шахразиева с 4,3 млн рублей. Совокупный доход в семье премьера — 11,2 млн.

Если сравнивать имущественное состояние других чиновников РТ, бросается в глаза, что министр по делам гражданской обороны и ЧС РТ Рафис Хабибуллин, который традиционно занимал вторую строчку рейтинга совокупного дохода благодаря своей супруге, в этот раз серьезно ухудшил благосостояние. В 2016 году жена министра, известная, как успешный нотариус, заработала 41 млн рублей, уступив по величине доходов только семье президента — Гульсина Минниханова также удачно ведет бизнес, развивая СПА-комплекс «Лучано». Однако впервые за несколько лет в декларации Хабибуллина супруга не указана вовсе. Говорит ли это о том, что министр развелся, остается загадкой. В приемной министерства отказались подтверждать или опровергать информацию о разводе шефа, добавив лишь: «Публикуйте без примечаний». В пресс-службе этот вопрос также деликатно обошли стороной:

— Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера поданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, — ограничился лишь таким комментарием начальник отдела по работе со СМИ ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин.

Доходы чиновников правительства Татарстана

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ, ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ, 1 3 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Руспублики Татарстан 7 766 776,45 137 443 911,21 2 26 Редько Ольга Андреевна Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам 2 907 888,13 18 875 977,00 3 5 Шайхразиев Василь Габтелгаязович Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан 6 952 832,56 4 275 497,05 4 2 Кузюров Равиль Афраимович Министр лесного хозяйства Республики Татарстан 9 433 474,86 1 203 661,00 5 1 Фазлеева Лейла Ринатовна Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан 10 586 838,16 6 19 Бурганов Рафис Тимерханович Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр образования и науки Республики Татарстан 3 700 176,68 6 417 605,97 7 13 Зарипов Марат Ривгатович Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 4 773 353,89 4 716 140,44 8 22 Сафин Ленар Ринатович Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 3 445 899,64 5 298 743,23 9 21 Абдулганиев Фарид Султанович Министр экономики Республики Татарстан 3 481 015,03 5 218 123,06