Тотальная распродажа: «парфюмер» реализует особняк на Петербургской, а бывший прокурор — торговый центр

Рейтинг самых дорогих коммерческих помещений, продаваемых в Казани

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, кому принадлежат самые дорогие в Казани коммерческие помещения, продаваемые с помощью агрегатора объявлений «Авито». Среди продавцов оказались сын экс-депутата Ильгиза Минкина, который готов расстаться с Fun24 за 1,3 млрд рублей, основатель сети магазинов Bon Joli, реализующий особняк на Петербургской за 613 млн рублей, и бывший прокурор Бугульмы, 6-этажное здание которого оценивается в 320 млн рублей. Об этих и других объектах, которые ищут покупателей, — в материале «Реального времени».

Сын Ильгиза Минкина продает Fun24 за 1,3 млрд рублей

Самым дорогим на территории Татарстана объектом, выставленным на продажу на доске объявлений «Авито», оказалось здание развлекательного комплекса Fun24 на Мазита Гафури. За него собственник просит 1,3 млрд рублей. Общая площадь продаваемых помещений составляет 30 тысяч кв. м (один «квадрат» оценивается в 43,3 тыс. рублей).

Как известно, грандиозное открытие развлекательного центра «Калейдоскоп» по этому адресу состоялось еще в 2003 году. Его основным арендатором стал аквапарк «ЛетоСтоп». Однако в 2007 году здесь произошел трагический случай, который многие казанцы помнят до сих пор — утонул 13-летний мальчик из Кирова. После этого аквапарк переименовали в Baryonix. Чуть позднее в «Калейдоскопе» открылись парк развлечений Fun24 и океанариум.

В 2015 году «Калейдоскоп» обанкротился, и здание на Мазита Гафури купило ООО «Камелия», принадлежащее сыну бывшего депутата Казгордумы Ильгиза Минкина — Дмитрию Минкину. Именно это юрлицо и остается собственником помещений на сегодняшний день.

Напомним, что один из наиболее известных казанских объектов, построенных семьей Минкиных, — торговый центр «Олимп». На его строительство в 2011—2014 гг. привлекались кредитные средства в Сбербанке. Но в 2015 году компания Ильгиза Минкина задолжала более 550 млн рублей, не смогла расплатиться с долгами и обанкротилась. Попытки привлечь инвесторов не увенчались успехом, а в 2018 году «Олимп» на торгах был куплен компанией, близкой к «Унистрою».

Здание развлекательного комплекса Fun24 на Мазита Гафури. За него собственник просит 1,3 млрд рублей. Фото kassir.ru



Мы поинтересовались у экспертов, насколько заявленная цена развлекательного центра на Гафури соответствует рыночной и есть ли у собственника шансы продать здание.

— Надо смотреть не цену, которую они «зарядили», а выручку. Если выручка, умноженная на 10, приближается к сумме 1,3 млрд, можно сказать, что эта сделка справедливая. Но это очень грубая оценка. Она не учитывает ни расходы, ни налоги, ничего. Надо внимательно анализировать экономику проекта, потому что бизнес своеобразный, связан с большим расходованием ресурсов, отопления, воды, электричества, и риски там есть, связанные с гибелью людей, — прокомментировал «Реальному времени» директор ООО «Грин Хилл Реалти» Леонид Рахимов.

Особняк от «парфюмера» за 613 млн рублей

Вторым по дороговизне объектом, продаваемым с помощью доски объявлений «Авито», стал особняк на Петербургской, 37. Цена здания, которое продавец называет «элитным бизнес-центром европейского образца», — 612,5 млн рублей, его площадь — 3 402,8 кв. м. Получается, что один квадратный метр оценивается аж в 180 тысяч рублей. По-видимому, устанавливая такой ценник, собственник имел в виду прежде всего то, что объект находится в центре города. Кроме того, в объявлении указано, что объект обеспечен тремя автопарковками — одной подземной на 15 машиномест и двумя открытыми. Эксперты, тем не менее, считают ценник завышенным.

Заместитель генерального директора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев приводит пример другого здания на Петербургской, которое продает Сбербанк, площадью порядка 2 100 кв. м. Несмотря на хорошее расположение и наличие дополнительных строений, цена на него гораздо ниже — 109 млн рублей. По словам эксперта, покупателю особняка на Петербургской, 37 будет сложно окупить свои вложения.

— Чтобы доходность при таких вложениях была, покупатели будут рассматривать доходность от 12 процентов и выше. В этом случае 100 процентов площадей они должны будут сдавать по 1 800 рублей за кв. м. Но мы понимаем, что так не получится хотя бы потому, что коридоры и лестницы все это «съедают», — поясняет Шайхиев.

Собственник особняка на Петербургской — ООО «Силан». На 70% эта компания принадлежит Евгению Дедюхину, на 30% — Марату Гиниятуллину. Бенефициар «Силана» Евгений Дедюхин известен как основатель сети магазинов Bon Joli. После ее продажи в 2011 году Дедюхин запустил новый проект — парфюмерно-косметические магазины «Дегаль».

После продажи сети Bon Joli в 2011 году Дедюхин запустил новый проект – парфюмерно-косметические магазины «Дегаль». Фото Романа Хасаева

В 2013 году сеть включала в себя восемь магазинов в Казани, Оренбурге, Тольятти, Йошкар-Оле, Нижнекамске. Но уже в апреле 2015 года закрылся последний магазин «Дегаль». В провале эксперты винили не только кризис, из-за которого арендная плата за огромные помещения, занимаемые магазинами, стала неподъемной, но и попытку клонировать успех Bon Joli вместо того, чтобы предложить рынку что-то новое.

Однако у «парфюмера» Дедюхина есть опыт участия и в девелоперском проекте. В частности, он был инвестором и соавтором проекта ЖК «Европейский». В свое время он рекламировал его как апарт-отель, где «ничего не ревет, не течет, не булькает» и рассказывал, что вход в него сделан по совету «лучшего мастера цигуна Китая». В прошлом году бывший «парфюмер» пытался продать 7-комнатную квартиру в «Европейском», которая была зарегистрирована лично на него, за 100 млн рублей. Цена за жилье площадью 362 кв. м в семь раз превышала кадастровую. Однако продать «европейскую» квартиру, похоже, не помог даже фэн-шуй: объявление о продаже апартаментов до сих пор висит на доске объявлений «Авито», причем за год они подешевели более чем в два раза — до 43 млн рублей.

Почем «дом» Госкомитета по тарифам?

Следующую строчку в нашем рейтинге самых дорогих коммерческих помещений, выставленных на продажу, занимает здание на Карла Маркса, 66, где располагается Госкомитет РТ по тарифам. За 4-этажное здание площадью 2895 кв. м просят заплатить 430 млн рублей.

Особняк является памятником истории и объектом культурного наследия республиканского значения. Построен он был по проекту 1874 года и принадлежал жене потомственного казанского купца Александра Васильевича Александрова. С начала 1918 года дом заняли Казанский губернский комитет РКП(б) и Коммунистический клуб. В августе того же года здесь расположился штаб обороны Казани от белоинтервентов. Автор объявления заверяет, что, несмотря на то что фасад сохраняет стиль XIX века, само здание обеспечено современной инженерной инфраструктурой.

— Особняки — это старые здания. В данном случае объект, вероятнее всего, рассчитан на каких-то «ненаших» инвесторов, которые рассматривают здесь свои проекты. К примеру, здание может использоваться как представительство крупного предприятия. Но с точки зрения бизнеса высокой доходности не будет, — комментирует это объявление Владимир Шайхиев. Эксперт напомнил, что у собственника здания, которое внесено в список памятников, возникают дополнительные обязательства. Например, по сохранению фасада.

Особняк на Карла Маркса, 66 является памятником истории и объектом культурного наследия республиканского значения

Хозяевами особняка являются ООО «Фастон» и ООО «Рентекс», подконтрольные предпринимателю Ренату Фатхуллину. Известно, что он также возглавляет международную компанию по разработке ПО для финансовых рынков, в том числе для валютного рынка Forex.

На доске объявлений можно найти объявление о продаже еще одного здания, принадлежащего Ренату Фатхуллину. За 420 млн рублей продается бизнес-центр на Подлужной, 60, где расположены офисы аудиторско-консалтинговой компании «Аудекс», компании Sold. Площадь 4-этажного здания составляет 4113 кв. м.

Структуры «Унистроя» продают торговый центр на Габишева

Почти так же, как особняк и бизнес-центр Рената Фатхуллина, стоят помещения в торговом центре на Комиссара Габишева. Правда, в данном случае за 420 млн рублей можно получить объект большей площади — 7 500 кв. м.

В объявлении указано, что здание торгового центра состоит из 8 этажей с эксплуатируемой кровлей, первые 3 этажа сдаются под коммерческую аренду, остальные 5 — под паркинг. Для тех, кто хочет купить помещения, но не может сделать это сразу, предусмотрена поэтапная продажа.

У торгового центра несколько собственников. Один из них — ЗПИФ «Лэнд Девелопмент». По данным системы kartoteka.ru, учредителями этого юрлица являются ООО «УК «Юд Групп», считающееся «дочкой» девелоперской компании «Унистрой», а также ООО «Сцециализированный застройщик «СтройУслуги», формально являющийся застройщиком «унистроевского» ЖК «Арт сити» на Ершова. Второй собственник ТЦ на Габишева — компания ООО «Альфа Плюс», единственным учредителем которого является Рашит Акрамович Гильфанов — отец-основатель компании «Унистрой».

Здание торгового центра состоит из 8 этажей с эксплуатируемой кровлей, первые 3 этажа сдаются под коммерческую аренду, остальные 5 — под паркинг. Фото avito.ru



Здание EuroSpar продают за 330 млн рублей

Здесь же перечислим и другие торговые центры, которые оказались выставлены на продажу в Казани. Так, за 200 млн рублей продается здание ТЦ «Советский» на улице Николая Ершова, площадь которого составляет 2 029 кв. м. Из объявления следует, что комплекс полностью заполнен арендаторами.

Собственником здания является ООО «Деловая недвижимость», его учредитель — Рзаев Бейбала Избер Оглы.

Еще один торговый объект — здание на Краснококшайской, 140, которое продают за 330 млн рублей. Как известно, ранее его занимал салон, торговавший китайскими автомобилями. Однако еще 4 года назад на его месте открылся продуктовый супермаркет EuroSpar. Второй этаж здания на сегодняшний день занимает DNS, продающий цифровую и бытовую технику.

В объявлении указано, что объект был построен в 2008 году и что его общая площадь составляет 2 687 кв. м. Кроме того, есть парковка на 50 машиномест. Собственница здания — Ландыш Сергеева. Бизнесвумен также принадлежит компания «Статус-металл», занимающаяся производством строительных металлических конструкций и изделий.

За 200 млн рублей продается здание ТЦ «Советский» на улице Николая Ершова

Как Алексей Семин распродает особняки и торговые центры

До сих пор не может продать свой торговый центр «Грани» Алексей Семин. Здание площадью 11 тысяч кв. м оценено в 590 млн рублей. «Сегодня в торговом центре расположены кафе, магазины непродовольственных товаров, торговые ряды. Большая удобная парковка для посетителей и сотрудников», — сообщает объявление. О продаже данного актива «Реальное время» писало еще год назад.

В список наиболее дорогих коммерческих объектов попало еще одно здание, принадлежащее компании Алексея Семина «АС-фонд строительный». Речь идет об особняке на Худякова,15, стилизованном под старину. К слову, его показывали и во время прошлогодней презентации риелторам, где в основном были представлены исторические здания в центре Казани, восстановленные группой компаний ASG. Тогда была озвучена цена особняка на Худякова — 219 млн рублей. На сегодняшний день она остается ровно такой же.

Площадь здания — 2 178 кв. м, продается оно в черновой отделке. Повторимся — особняк является не историческим памятником, а новоделом. Продавец в объявлении предлагать использовать объект как гостиницу, апартаменты или бизнес-центр.

Как прокурор сделался девелопером

В 318 млн рублей оценил продавец 6-этажное здание на Гвардейской неподалеку от остановки «Сады». Общая площадь объекта — 4 150 кв. м. Автор объявления утверждает, что пустующих помещений внутри нет — все заняты арендаторами.

Любопытно, что здание принадлежит Альберту Давлетовичу Кашаеву. Это имя полностью совпадает с именем бывшего прокурора Алексеевского района и Бугульмы. Ныне Альберт Кашаев занимает должность председателя совета Региональной общественной организации ветеранов прокуратуры РТ. На сайте ведомства отмечается, что он является заслуженным юристом Татарстана и старшим советником юстиции.

В 318 млн рублей оценил продавец 6-этажное здание на Гвардейской неподалеку от остановки «Сады». Фото avito.ru



Добавим, что буквально на прошлой неделе появилась информация о том, что сын Альберта Кашаева — Камиль Кашаев может занять место прокурора Башкортостана. Кашаев-младший, в свою очередь, известен, например, тем, что в 2007 году добился пожизненного срока для экс-сотрудника службы безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина.

Кафе в «Сосновой роще» от хозяев «Родины»

Почти за 240 млн рублей выставлено на продажу здание, обозначенное как помещение свободного назначения, в парке «Сосновая роща» рядом с ДК химиков. Двухэтажный объект общей площадью 1 994 кв. м предлагается купить в черновой отделке.

Отметим, что первоначально строительство этого здания в «Сосновой роще» вообще не предполагалось, пока в один прекрасный день здесь не появилось ООО «Арамис+», вооруженное строительной техникой, и не обнесло забором остававшийся пустым островок в парке. Как оказалось, «Арамис+» получил в исполкоме разрешение на строительство «объекта спорта». Тогда помощник президента Татарстана Наталия Фишман отмечала, что скорее всего на этом месте появится небольшой пункт проката велосипедов и, может быть, кафе.

Хотя, судя по указанной площади, здание не такое уж и маленькое, да и на фотографиях выглядит довольно громоздко. В объявлении сообщается, что первый этаж занимает здесь 787 кв. м, второй — 1 207 кв. м. «В здании два этажа и готовая к эксплуатации крыша. Стеклянный панорамный лифт, поднимающий на крышу. Большие витражные окна», — пишет автор объявления. Будет ли это «объект спорта» в конечном итоге, непонятно. Определить назначение помещений покупателю, как мы уже отмечали, предлагается самостоятельно.

Определить назначение помещений покупателю предлагается самостоятельно. Фото avito.ru

Учредителями «Арамис+» являются Рамис Идиятуллин и Айрат Самигуллин — собственники торгово-развлекательного комплекса «Родина» на Баумана. Кроме того, Айрат Самигуллин известен как хозяин The Legend на Профсоюзной (но не самого здания), в свое время одного самых пафосных клубов Казани.

Сколько стоит склад купить?

Отдельным отметим самые дорогие производственно-складские помещения. Так, за 410 млн рублей выставлен на продажу складской комплекс общей площадью 8 346 кв. м в Кощаково. В объявлении указано, что построен он был в 2016 году под конкретного арендатора — «безоговорочного лидера в своей отрасли». Отмечается, что контракт с арендатором заключен до 2026 года. Срок окупаемости покупки, обозначенный в объявлении, — 9 лет.

Судя по указанной геолокации, складской комплекс расположен по адресу: Складская, 1 в деревне Старое Кощаково. По этому адресу зарегистрирована компания «Алкоторг» — дистрибьютор продукции АО «Татспиртпром» на территории России. Собственником здания в Кощаково является компания «Рент энд логистик групп», зарегистрированная на Ивана Дудорова.

Еще один крупный объект — помещения свободного назначения в Малых Клыках. Их площадь составляет 24 тысячи кв. м, стоимость — 280 млн рублей. В объявлении указано, что на данный момент здесь функционирует производственно-складская база.

Собственников у объектов сразу четверо. Доля в 30% принадлежит Розалии Баязитовой — учредителю компаний ПСК «Сити-строй». Кроме того, она руководит еще двумя юрлицами — «Рост Девелопмент» и «ПСФ «СпецТехСтрой». Такая же часть у предпринимателя Ландыш Нуретдиновой. Долями в 20% обладают Яна Файзутдинова — основатель ООО «Бергер», ООО «Рост-Девелопмент» и ООО «Петровский», где она также является и директором, а также Ильнар Низамиев, который в открытых источниках упоминается как специалист «Акибанка».

За 410 млн рублей выставлен на продажу складской комплекс общей площадью 8 346 кв. м в Кощаково. Фото multilisting.su

Горевшее здание на Университетской выставлено на продажу

Почти за 191 млн рублей продается здание на Университетской, 22, которое за последние полгода дважды пережило пожар. Общая площадь офисного здания составляет почти 2 тысячи кв. м. Как указано в объявлении, нулевой и первый этажи занимают заведения общепита — кафе Salad, «Пончик», «Маринад» — и их площадь равняется 772 кв. м. Площадь 2-,3-,4-го этажей составляет 1 145 кв. м, она отведена под офисы. Авторы объявления, помимо схем этажей, разместили и виды из окна, которые должны открываться арендаторам помещений на Университетской, 22.

Напомним, что в ноябре прошлого года загорелась мансарда этого здания. Площадь пожара составила 400 кв. м, и полностью потушить его удалось примерно через 2 часа после поступления сигнала. Второй раз здание загорелось в конце января. Причиной стал утеплитель на крыше, которая не эксплуатировалась из-за реконструкции, начавшейся после пожара в ноябре.

Собственником здания является ООО «Тэхэксстрой» с основным видом деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий». Его директором и учредителем значится небезызвестный казанский рантье Дамир Исмагилов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он также имеет отношение к семи другим действующим фирмам. Одна из них — ООО «Белый медведь», которое занимается реконструкцией исторических особняков в столице Татарстана. С этой компанией было связано несколько неприятных историй. Например, в 2016 году она снесла фасад старинного дома на улице Парижской Коммуны, построенного в XIX веке — именно с этого «Белый медведь» начал реконструкцию средового объекта. Естественно, это вызвало бурю негодования среди общественников и любителей архитектурной старины.