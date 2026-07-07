В Уфе начали восстанавливать дом, поврежденный при атаке БПЛА в апреле

По словам и.о. мэра Рустама Шарипова, подрядчик уже приступил к работе, а завершить ремонт планируют к концу сентября

В Уфе начали ремонт дома №54 на улице Мажита Гафури, который пострадал во время атаки беспилотников 2 апреля этого года — тогда никто из жителей не погиб и не пострадал. Ход работ проверил исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов.

По его словам, подрядчик уже приступил к работе, а завершить ремонт планируют к концу сентября. Средства на восстановление выделены из городского бюджета.

Во время атаки в доме были повреждены три квартиры и одно нежилое помещение. Сейчас специалисты восстанавливают коммунальные сети, затем приступят к ремонту конструкций здания. Квартиры сдадут жильцам с предчистовой отделкой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, при атаке были повреждены более 30 автомобилей, а пострадавшими признаны свыше 200 человек. Для них предусмотрены компенсации, сейчас идет оформление необходимых документов.

В конце июня в Нижнекамске начали разбирать разрушенные после атаки БПЛА квартиры. Работы планируется завершить в максимально короткие сроки, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры. Удар по жилому дому произошел в День России — 12 июня. Подробности атаки читайте в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова