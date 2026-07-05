Строительство дорог в Татарстане упало почти на 50% относительно января — мая 2025 года

При этом в мае 2026 года в общем строительный сектор республики показал заметный рост: объем выполненных работ достиг 84 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В мае 2026 года строительный сектор Татарстана показал заметный рост: объем выполненных работ достиг 84 млрд рублей. Это на 24,7% больше, чем в апреле, и на 2,1% выше показателя мая 2025 года, что указывает на ускорение темпов строительной активности в конце весны. Это следует из данных Татарстанстата.

При этом в сегменте крупных и средних организаций объем работ за пять месяцев составил 75,7 млрд рублей, что ниже уровня прошлого года. В структуре отрасли положительная динамика наблюдается в строительстве жилых и нежилых зданий, тогда как в сфере инженерных сооружений фиксируется снижение показателей, в том числе по строительству дорог — снижение на 48% относительно первых пяти месяцев 2025-го, а также на 55% относительно мая прошло года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отдельные виды специализированных строительных работ показали разнонаправленную динамику: часть направлений продемонстрировала рост, включая работы по подготовке строительных площадок, в то время как другие сегменты, связанные с монтажными и отделочными работами, снизились.

Напомним, что в Татарстане объем строительных работ в январе — мае 2026 года составил 273,3 млрд рублей, что на 1,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Наталья Жирнова