Казань вошла в топ-5 городов по сокращению срока накопления на ипотеку

Сейчас на первый взнос в столице Татарстана нужно откладывать 18 зарплат — это четвертый показатель среди крупных городов

Фото: Динар Фатыхов

Срок накопления на первоначальный взнос при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Казани сократился на пять зарплат по сравнению с 2022 годом. Об этом говорят данные платформы «Циан».

— Относительно максимальных значений 2022 года срок накопления на первый взнос наиболее сильно сократился в Сочи (сейчас нужно на 13 зарплат меньше, чем тогда), Калининграде (6), Казани, Владивостоке и Краснодаре (5), — сказано в материале.

Сейчас на первый взнос жителям столицы Татарстана нужно откладывать 18 средних зарплат. При этом Казань также входит в список городов, где накопить на взнос сложнее всего — четвертое место после Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы.

В среднем по крупным городам России на первый взнос требуется 13 зарплат — в 2022 году было 16. Аналитики связывают динамику с ростом доходов населения. Однако высокие ипотечные ставки делают покупку квартиры в кредит менее доступной.

Ранее сообщалось, что рынок недвижимости Татарстана переживал структурную трансформацию — на фоне высокой ключевой ставки и сокращения льготных программ вторичный сегмент усиливал позиции, а спрос смещался в сторону готового жилья, подробнее — в материале «Реального времени».

Вадим Вахрушев