В Казани Fun24 выставили на продажу за 1,3 млрд рублей

Казанский развлекательный комплекс Fun24 выставили на продажу. Цена объекта составляет почти 1,3 млрд рублей.

В объявлении, размещенном на Avito, речь идет именно о помещениях комплекса Fun24, занимающих площади (29 тысяч кв. м) в здании на улице Мазита Гафури, 46. И установленном там оборудовании.

Кроме того, в стоимость входит земельный участок под зданием площадью 10 тысяч кв. м.

Год назад имущество ООО «ФАН 24» оценили в 96,3 млн рублей. Однако в эту сумму не входила стоимость здания или земли. При этом цена была снижена более чем в два раза, первоначально оборудование комплекса получило оценку в 220 млн рублей.