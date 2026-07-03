Экспертиза одобрила строительство высоток у Мамадышского тракта в Казани спустя почти четыре года

В ноябре 2022 года «Реальное время» сообщало, что на территории площадью 1,3251 га планируется возведение 20-этажных жилых домов общей площадью квартир около 27,5 тыс. кв. м.

В Казани спустя почти четыре года получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту многоэтажной жилой застройки в границах улиц Клубная — Зажора — Мамадышский тракт.

Участок застройки расположен на востоке от улицы Клубной, на западе — от улицы Зажора и на юге — от Мамадышского тракта.

Речь идет о строительстве нескольких объектов, включая многоквартирные жилые дома №16.001, 16.002, 16.003, а также наземный паркинг №16.004. Проект подготовлен специализированным застройщиком «ЭНКО ФИНАНС».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ноябре 2022 года «Реальное время» сообщало, что на территории площадью 1,3251 га планируется возведение 20-этажных жилых домов общей площадью квартир около 27,5 тыс. кв. м. Новое жилье рассчитано примерно на 1 223 человека. Плотность жилищного фонда составит около 17 тыс. кв. м на гектар.



Проект предусматривает использование шумозащитных материалов, а также установку специальных стеклопакетов и перегородок. Такие меры, как отмечается в документации, должны снизить воздействие шума от близлежащей автотрассы и обеспечить комфортные условия проживания.

Наталья Жирнова