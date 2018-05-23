Не нужен нам берег: Алексей Семин ищет кому отдать участок у Кабана

Миллиардер продолжает распродавать активы в Татарстане, в том числе землю под нереализованный проект гостиницы

Земельный участок площадью 68,5 сотки на берегу озера Средний Кабан в границах поселка Первомайского продает за 60 млн рублей аффилированная структурами Александра Семина компания. В объявлении, которое размещено в Сети, указано, что этот земельный участок — «коммерческого назначения» и «может быть интересен для строительства крупного банного, гостиничного или жилого комплекса с рекреационной инфраструктурой, отдельным рестораном, прогулочной зоной». Но жителям поселка такая перспектива решительно не нравится. Подробнее в материале «Реального времени».

«Хорошее место для бизнеса»…



Земельный участок площадью 68,5 сотки на берегу озера Средний Кабан, согласно выписке из Росреестра, принадлежит Закрытому паевому инвестиционному рентному фонду «Казанский земельный инвестиционный фонд», который возглавляет Алмаз Давлетшин. Давлетшин — также гендиректор ООО «АС-Финанс», являющегося соучредителем ООО «Супермаркет недвижимости», которое и разместило объявление о продаже.

«Первая линия от озера Средний Кабан… позволяет говорить о комплексе бизнес- или премиум-класса», — подчеркивается в объявлении перспективность участка для инвесторов. И указывается, что возможен «существенный торг при единовременной оплате».

…не вписалось в планы

Причину продажи объекта корреспонденту «Реального времени» представитель Группы компаний ASG Ринат Аисов объяснил так:

— У нашей компании никогда не было планов по самостоятельной застройке этого участка, и стратегия нашей компании не предусматривает самостоятельную застройку всех принадлежащих нам земель. Большинство участков в городе предлагаются конечным инвесторам, застройщикам. В свою очередь, нами ведется градостроительная проработка всех земельных активов, определяется наиболее перспективный вариант освоения, а в ряде случаев разрабатываются эскизные проекты, которые могут быть взяты за основу конечными покупателями.

Ринат Аисов дал понять, что ASG намерена сосредоточиться сейчас на восстановлении исторических объектов и в связи с этим реализует часть недвижимости:

— Ежегодно ASG утверждает инвестиционные планы на текущий год. В целях формирования инвестиционных ресурсов определяется пул объектов для реализации, в который входят земельные участки коммерческого назначения, земельные участки под многоэтажную и малоэтажную застройку, встроенно-пристроенные помещения, отдельно стоящие здания различного назначения — производственного, торгового, гостиничного и так далее.

Но и от планов по строительству новых объектов в ASG отказываться явно не собираются:

— Инвестиционные планы ASG по развитию исторического центра, на реализацию которых отводится 6 млрд рублей, включают не только восстановление объектов культурного наследия, но и новое строительство, — уточнил Аисов. — Мы сейчас заняты поэтапным вводом новых объектов в центре города, таких как гостиничные комплексы на улице Петербургской, 19, на Бутлерова, 25, апарт-отелей на ул. Худякова, 12 и 15, торговых центров на улице Московской, 52 и Нариманова, 14. Также инвестиций требуют проекты развития территорий для малоэтажной застройки в восточной части Казани и прилегающих к городу районах — это затраты на проектирование и инфраструктуру. Непосредственно осуществление малоэтажного строительства нашей компанией не ведется, в этом направлении мы приглашаем к сотрудничеству профессиональных застройщиков.

Продаются многие, но он такой один

По словам Рината Аисова, ASG выставила на продажу достаточно много объектов недвижимости, не только землю:

— Продается коммерческая недвижимость, включая офисные центры как целиком, так и отдельными лотами, торговый центр «Грани», гостиничные комплексы на улицах Петербургской и Бутлерова, апарт-отель на улице Худякова, жилая недвижимость на улице Тихомирнова…

А экс-директор департамента земельных и имущественных отношений инвестиционной группы компаний ASG Андрей Генсен в телефонном разговоре с корреспондентом «Реального времени» уточнил как раз масштабы распродажи земель:

— ASG продает достаточно много участков в Казани — порядка 30. Многие из них расположены вдоль проектируемого Вознесенского тракта, есть участки напротив торгового центра «МЕГА», три больших участка на проспекте Победы, два на улице Минской, участки на Проточной и Нахимова. Они очень разные, часть из них находится в промзонах. А в рекреационной зоне только один — на озере Средний Кабан.

На чем споткнулся инвестор — загадка

В объявлении о продаже участка на берегу Среднего Кабана на ЦИАН собственник указывает, что «в соответствии с Генеральным планом г. Казани и проектом планировки озера Средний Кабан на участке предполагается строительство гостиницы» и что у него даже имеется готовый проект гостиничного объекта. А в числе иллюстраций, сопровождающих это объявление, есть сканы фрагментов проекта пятиэтажной гостиницы с мансардным этажом и фрагмента генплана участка, по которому можно судить о форме здания в плане — в виде буквы «Г». Фото свидетельствуют о том, что к проекту гостиницы имеет отношение некое ООО «Арарат-М» — его название вписано в угловой штамп. Согласно информации ресурса rusprofile.ru, ООО «Арарат-М» принадлежит некоему Аршалуйсу Антоняну, оно зарегистрировано в Мамадыше и с 2016 года находится в глубоком кризисе.

По словам Андрея Генсена, проект строительства гостиницы на Среднем Кабане действительно предполагалось реализовать еще в рамках подготовки к Универсиаде-2013. И ООО «Арарат-М», по его мнению, вполне могло взяться за реализацию инвестпроекта, а потом по каким-либо причинам сойти с дистанции:

— Это был строительный отвод под конкретный объект — гостиницу, однако инвестор впоследствии отказался от своих планов, и мы этот участок забрали. Тогда было много планов по строительству гостиниц, однако далеко не все из них были реализованы…

Проект строительства гостиницы на Среднем Кабане предполагалось реализовать еще в рамках подготовки к Универсиаде-2013. Фото google.ru/maps



Красный — цвет тревоги

К тому же, по мнению активистов из городских поселков, изучавших проект нового генплана Казани чуть ли не с лупой, в последний момент перед публичными слушаниями по генплану в него то ли проектировщиками, то ли городскими чиновниками было внесено существенное изменение, касающееся именно этого, продающегося на ЦИАНе, участка на Среднем Кабане:

— До недавних пор он был покрашен в бледно-зеленый цвет, что означало «рекреационную зону с долей общественных функций», а теперь стал ярко-красным, что означает зону размещения объектов общественного назначения. Это означает совсем другие возможности для инвестора и совсем другие последствия для города, — говорит зампредседателя комитета уполномоченных представителей жителей казанских поселков Первомайский и Старые Горки Ильхам Шагараев.

По его мнению, этот участок на берегу Среднего Кабана мог стать прекрасной зоной отдыха для горожан, тем более что поблизости, в шаговой доступности для детей, молодых мам с колясками, пенсионеров таких зон тут нет. Но поскольку участок давно находится в частной собственности, претендовать на него казанцы уже не могут, констатирует Шагараев. Однако самая большая беда не в том, что теперь инвесторы могут там построить гостиницу, а в том, что теперь там могут построить крупные, многоэтажные коммерческие объекты. Если это случится, рассуждает активист, то и жители поселков, и обитатели многоэтажных построек будут чувствовать себя одинаково неуютно:

— Каково с высоты будет людям, а особенно гостям города любоваться на чьи-то огороды? И что будут чувствовать огородники, оказавшиеся под таким «наблюдением»?..

А активист из поселка Первомайский Максим Лещук напомнил корреспонденту «Реального времени», что один раз это с жителями поселка уже едва не случилось:

— Несколько лет назад на окраине поселка, в конце улицы Селекционной, как раз поблизости от границы участка, который сейчас продается, но на муниципальной земле, кто-то начал масштабное строительство. Люди говорили, что строится гостиница. Построили фундамент — бетонную плиту, возвели железобетонный каркас, этажа три было уже там возведено, перегородки, стены… Но в прошлом году там все снесли как незаконную постройку.

«Там же должно быть все восстановлено застройщиком, приведено в тот вид, в каком было до строительства — песок, трава. А там до сих пор цела железобетонная фундаментная плита и на ней — сплошное бетонное крошево», — говорит активист



О сносе по решению суда здания, владелец которого уверял, что строит обычный частный дом, писало почти год назад «Реальное время». Но, по словам Лещука, снесли самострой не до конца:

— Там же должно быть все восстановлено застройщиком, приведено в тот вид, в каком было до строительства — песок, трава. А там до сих пор цела железобетонная фундаментная плита и на ней — сплошное бетонное крошево.

Лещук предостерегает: решение узаконить в новом генплане в границах поселков участки, на которых допускается многоэтажная застройка, грозит бедами старожилам:

— Многие мои соседи не интересуются этим и не волнуются по этому поводу, поскольку и дома, и земля у них в собственности. Но они не понимают, что перезонирование для них означает невозможность что-то построить или перестроить на своем участке.

Главное — выступить дружно

Между тем разработчиками нового генплана взят выгодный застройщикам и невыгодный рядовым жителям курс на «уплотнение» Казани многоэтажками. И не дать его реализовать, по мнению Ильхама Шагараева и других активистов, можно только одним способом — активно защищая свой город на публичных слушаниях по генплану.

Шагараев еще несколько дней назад сообщил «Реальному времени», что записаться для выступления на слушаниях оказалось очень сложно. Активисты хотели иметь гарантию, что им дадут выступить, но в УАиГ Казани им отказали в регистрации заявления на выступление. Не то что штамп о приеме — свою подпись на копии заявления чиновница поставила лишь после продолжительных и нервных переговоров.

А сейчас, как сообщил Шагараев, талончики, гарантирующие выступление на слушаниях, и вовсе было перестали выдавать. И возобновили запись на выступления только после телефонной жалобы руководству УАиГ.

— Лимит времени в этом случае закон устанавливать не позволяет, — говорит Шагараев. — Сколько бы человек ни записалось на выступления, найти для этого время — проблема чиновников. Они, конечно, могут сократить время выступлений минут до двух-трех. Но это не беда. Проблемы у нас общие, и думаю, что многие будут говорить практически об одном и том же. Так что уложимся. Главное — дружно выступить, донести до властей свою позицию!

Фото vk.com

Позицию активисты из поселков уточнили в выходные — на рабочем совещании. И выразили ее недвусмысленно: символическим зеленым плакатиком, фото которого переслали корреспонденту «Реального времени», а потом распространили в соцсетях.