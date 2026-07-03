В Казани «вторичка» подорожала на 6,3% с начала 2026 года

При этом в Челнах квартиры на вторичном рынке выросли в цене сильнее, чем в столице Татарстана

Фото: Артем Дергунов

В Казани по итогам января-июня 2026 года кв. м. на вторичном рынке стал дороже на 6,3%, до 204,7 тыс. рублей в среднем. При этом стоимость всего лота стала дороже на 5,1%, до 9,6 млн рублей за объект, следует из аналитики портала «Мир квартир».

При этом в Челнах кв. м. на «вторичке» подорожал сильнее, чем в столице Татарстана, а именно на 8,6%, до 133,7 тыс. рублей. Лот, в свою очередь, в Автограде стал дороже на 8,2%, до 7,4 млн рублей за квартиру.

Лидерами по подорожанию кв. м. стали Ленинградская (+12,6%, до 132,1 тыс.) и Московская (+12,6%,до 166 тыс.) области. За ними идут Санкт-Петербург (+10,9%, до 257,8 тыс.) и Москва (+9%, до 416,8 тыс.).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В среднем по России цена метра на вторичном рынке выросла за полгода на 5,5%, до 131,6 тыс., а лота — на 4,9%, до 6,9 млн рублей. Объем предложений увеличился на 8% за полгода.

— Квадратный метр «вторички» вырос больше, чем метр «первички», который по итогам полугодия показал прирост всего на 2,6%. Сейчас спрос низок в обоих сегментах, но те покупатели, которые все-таки решают свой квартирный вопрос, предпочитают рынок, где они могут найти квартиру на 18% дешевле, чем в новостройке. Поэтому цены здесь подрастали быстрее, хотя к маю-июню этот рост почти остановился. В настоящее время у продавцов неплохая возможность продать свою квартиру, пока нет ценовой конкуренции со стороны новостроек и легче найти покупателя. А у тех людей, которые в состоянии позволить себе приобрести жилье, не влезая в ипотеку, — хорошее время покупать. Потому что с удешевлением ипотеки на первичном рынке цены снова пойдут вверх — сначала на «первичке», а потом и на «вторичке, — прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что в Казани с начала года новостройки подешевели на 1,5%.

Никита Егоров