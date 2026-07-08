В Казани в районе улицы Айвазовского исполком выделит участок под строительство гостиницы

Предположительно, речь идет о гостинично-деловом комплексе на 21 номер на улице Курашова

Фото: Мария Зверева

В Казани планируют внести изменения в проект планировки территории «Центр» в районе улицы Айвазовского. Соответствующий проект постановления подготовил исполнительный комитет города, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, изменения предусматривают создание новой общественно-деловой зоны площадью 0,35 га, где планируется разместить гостиничный комплекс. При этом существующая зона среднеэтажной жилой застройки площадью 0,03 га будет сохранена, как и расположенный на ней многоквартирный дом. Предположительно, речь идет о гостинично-деловом комплексе на 21 номер на улице Курашова. Ранее проект гостиницы получил одобрение историко-культурной экспертизы.

На заседании рабочей группы в июне были рассмотрены строительство и реконструкция 13 объектов. Большинство проектов были одобрены, их обсудят на республиканской межведомственной комиссии. Концепции проектов представила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. Например, был презентован клубный дом на улице Айвазовского, который своим видом должен напоминать корабль с полотен мариниста.

Наталья Жирнова