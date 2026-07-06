Сносом «Планеты Фитнес» в Казани занимается «Ак таш»

Что появится на месте — по-прежнему неизвестно, но на участке уже вырыли место под укладку фундамента

Фото: Реальное время

Подрядчиком проекта выступит ООО «Ак таш»

Работами по демонтажу здания фитнес-клуба «Планета Фитнес» на ул. Хади Такташа в Казани занимается ООО «Ак таш», который выступил подрядчиком проекта. Данная информация следует из паспорта объекта, убедился корреспондент «Реального времени».

Эта же компания выполняет работы по переустройству (выносу) инженерных сетей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Компания «Ак таш» — один из крупнейших стройподрядчиков Татарстана. Одним из ее последних взятых в работу проектов стало строительство нового терминала международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая.

Кроме того, компания «возвела» в Казани здание Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике, крытый футбольно-легкоатлетический манеж центрального стадиона, гостиничный комплекс «Стрела» и другие проекты.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также, согласно представленным данным, заказчиком сноса выступает АО «Актив Инвест». Закончить демонтажные работы планируется к августу 2026 года. На текущий момент, на территории уже вырыли место под укладку фундамента.

Участок в той местности стоит 5-6 млн рублей за сотку



Напомним, что фитнес-клуб закрылся 1 апреля. По информации источника издания, землю под клубом выкупили. Причем после закрытия спортивного центра на снос здания ушло чуть больше двух месяцев.

В самой компании ООО «Ак таш» отказались от комментариев. Ранее вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев в разговоре с корреспондентом газеты отмечал, что участок в той местности по самым скромным подсчетам стоит 5-6 млн рублей за сотку.



— Причем фитнес-центр занимает там достаточно большую территорию. Если на его месте построят торговый центр, то эта история окажется значительно выгоднее, чем фитнес-центр, — сказал эксперт.

Никита Егоров