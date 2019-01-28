«Не вписались в рынок»: на месте казанских автосалонов открылись супермаркет квартир, МФЦ и рестораны

Автодилеры уходят из-за падения спроса

Фото: Максим Платонов

В прошлом году как минимум пять помещений в Казани, где раньше продавали автомобили, обрели новых собственников и арендаторов. Среди них — «супермаркет» жилой недвижимости «Квартимолл», кафе Medina food, шинный центр Pirelli, магазины Arena и «Триал Спорт» и другие. На сайте бесплатных объявлений есть и другие предложения по продаже зданий автосалонов, самое крупное из которых оценивается в 135 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Супермаркет квартир вместо магазина автомобилей

О том, что по адресу: проспект Победы, 157 когда-то находился автоцентр «Триал авто» — «Citroen Центр Казань» теперь можно догадаться разве что по планировке и панорамным окнам, характерным для автосалонов. Теперь здесь располагается «Квартимолл», который открылся в конце прошлого года и позиционируется как «первый супермаркет квартир».

Отметим, что до «Квартимолла» бывшее здание автосалона занимал магазин «Юлмарт». Однако совсем недолго: магазин открылся во второй половине 2016 года, но уже в начале 2018-го стало известно, что «Юлмарт» закрывает не только этот, но и все остальные казанские магазины (причиной стали разногласия между руководителями компании).

О том, что по адресу: проспект Победы, 157 когда-то находился автоцентр «Триал авто» — «Citroen Центр Казань» теперь можно догадаться разве что по планировке и панорамным окнам, характерным для автосалонов



По данным консалтинговой компании «A-Development», уже в этом году планируется открытие микрорайонного торгового центра на месте бывшего автосалона Ford на Чуйкова, 54. Напомним, что дилерский центр Ford компании «Аларм-Моторс» (ООО «Аларм-Соллерс Казань») закончил свою работу в начале 2017 года.

— Наша компания продала автосалоны Skoda и Ford на Чуйкова. В помещении, где была Skoda, сохранится автомобильная тематика, а центр Ford превратится в торговое помещение, — пояснил «Реальному времени» генеральный директор компании A-Development Мурат Ахмеров.

Как использовали «акосовское» наследие

В многофункциональный центр летом прошлого года превратился один из осколков автоимперии «Акос». Его открыли на проспекте Победы, 214, где до этого располагался дилерский центр Nissan. Сообщалось, что здесь на полутора тысячах кв. м разместится зал приема заявителей с пятьюдесятю окнами приема.

На сайте Авито можно найти объявления об аренде цокольного этажа в этом же помещении площадью 1 600 кв. м по цене 400 рублей за квадрат. По телефону, указанному в объявлении, нам пояснили, что цоколь предназначен для автосервиса. А вот в качестве торгового помещения предложили использовать соседнее помещение на проспекте Победы, 212, где ранее располагался дилерский центр Datsun того же «Акоса». Первый этаж площадью 570 кв. м оценивается в 50 млн рублей, второй этаж — в 36 млн рублей.

Один из осколков автоимперии «Акос» превратился в многофункциональный центр. Фото mfc16.tatarstan.ru



Ранее собственниками зданий, где располагались дилерские центры Nissan и Datsun, значились отцы-основатели «Акоса» — Александр Стариков, Михаил Котляров, Эдуард Мухтаров, Сергей Кулагин и их родственники. Однако, как известно, «Акосу», не сумевшему рассчитаться за долги перед Сбербанком, не оставалось ничего другого, кроме как распродать остатки своего автобизнеса.

Напомним, что флагманский мультибрендовый автоцентр «АКОСа» на Горьковском шоссе был продан за 107 млн рублей компании «Вежари», совладельцами которой являются Евгений и Луиза Сеньковские, развивающие цветочную сеть «Букет столицы».

А страховая компания из Москвы «Армеец» за 189 млн рублей выкупила двухэтажное здание (9,5 тыс. кв. м) и земельный участок (6,5 тыс. кв. м) на Аделя Кутуя, которые раннее принадлежали ООО «АКОС-Закамье».



«Мазды» поменяли на текстиль и шины

Некоторые помещения, оставшиеся пустовать после того, как из них съехали автодилеры, занял не один крупный собственник или арендатор, а сразу несколько. И это вполне логичный ход, учитывая, что автосалоны, как правило, занимают площади по несколько тысяч квадратных метров.

«Айрон моторс» прекратил свою деятельность в марте 2017 года. Фото kzn.carobka.ru

К примеру, на месте автосалона Мазда IronMotors на Спартаковской, 12 в прошлом году открылись, по данным A-Development, магазин техники для активного отдыха BRP центр, кафе Medina food, ресторан Caviar, шинный центр Pirelli, магазины Arena, «Триал Спорт», «Officio». Напомним, что свою деятельность «Айрон моторс» прекратил в марте 2017 года (на протяжении трех лет компания была дилером Mazda и Skoda).

Еще три новых объекта открылись на месте автосалона IronMotors на Спартаковской, 43. Это магазин домашнего текстиля AryaHome, автомойка и магазин тканей.

Сколько стоит автосалон?

На сайте Авито можно найти еще несколько объявлений о продаже помещений, в которых раньше находились автосалоны. В частности, за 175 млн продается здание, где ранее располагался РРТ — официальный дилер Opel и Chevrolet в Казани. Общая площадь помещений — 4 968 кв. м (из них здание автоцентра площадью 3 471 кв. м и пристрой на 1 492 кв. м), земельного участка — 1,1 га. На видео, которое приложено к объявлению, видно, что кое-где до сих пор висят баннеры Opel и стоят щиты с изображением автомобилей. Хозяин здания готов продавать помещения по частям.

Кроме того, собственник рассматривает и вариант со сдачей в долгосрочную аренду. В другом объявлении указано, что ежемесячная арендная ставка составляет в данном случае 350 рублей за кв. м. Срок договора аренды — 10 лет. Предусмотрена индексация арендной ставки на 3%, начиная с четвертого года аренды.

За 75 млн продается бывший автоцентр UZ-Daewoo на Зорге, 98. Двухэтажное здание площадью 600 кв. м располагается на земельном участке площадью 22 сотки.

Бывший автоцентр UZ-Daewoo на Зорге, 98 продается за 75 млн. Фото tavto.ru

В качестве торгового центра собственник продает здание на Краснококшайской, 140. В объявлении указано, что новый хозяин будет избавлен от поиска арендаторов, поскольку долгосрочные договоры аренды уже заключены с DNS и EUROSPAR. Как известно, ранее помещение занимал автосалон «Кайт-Авто», продававший китайские автомобили — Lifan, Cherry, ЗАЗ (Cherry украинского производства).

«Паркинг в автосалоне — это чемодан без ручки»

Если проанализировать разрешения на строительство объектов гражданского назначения, выданных исполкомом Казани, можно обнаружить, что за последние 2 года ни один из застройщиков не изъявил желания построить автосалон. Почему закрываются и продаются прежние автосалоны, тоже вполне понятно — спрос на новые автомобили, особенно некоторых марок, ведет себя в России труднопредсказуемо. Да и содержание автосалона обходится недешево.

— Причина в нехватке денег, работать становится все сложнее — все дорожает. Спрос на автомобили снижается, — отмечает генеральный директор «Альянс-авто» Евгений Ушмаев.

По его словам, покупатели на помещения автосалонов находятся, а главную роль при этом для них играет расположение и планировка.

Генеральный директор компании A-Development Мурат Ахмеров также отмечает, что одной из причин закрытия автосалонов стал экономический спад. К тому же сейчас рынок автомобилей насыщен, в то время как многие из закрывающихся автосалонов открывались, когда рынок был растущим. По оценкам Ахмерова, тенденция переформатирования автосалонов обозначилась 2-3 года назад, и первой ее ласточкой можно считать открытие магазина «Магнит семейный» на месте автосалона «Барс авто». Напомним. «Реальное время» первым написало об этой тенденции, которая сохраняется и по сей день.

— Надо понимать, что для автосалонов характерны формат open space, то есть открытая планировка колонного типа, высокие потолки и наличие паркинга. А паркинг — это такой чемодан без ручки, который не очень привлекателен для покупателей, — говорит Ахмеров.

По оценкам Ахмерова, тенденция переформатирования автосалонов обозначилась 2-3 года. Фото Романа Хасаева

По словам эксперта, средняя цена, по которой продаются помещения, занимаемые прежде автосалонами, составляет от 30 до 50 тысяч рублей за квадратный метр.

— Скажем так, какого-то универсального арендатора нет. Эти помещения могут быть интересны продуктовому ретейлу, но пока из таких игроков «сел» только «Магнит семейный». В позапрошлом году помещения автосалонов для открытия развлекательных центров хотела использовать московская компания «Небо». Она рассматривала помещения на Спартаковской, на Чуйкова. В итоге никуда не села. Помещения, как правило, интересные — с высоким остеклением, высокими потолками, в них приятно находиться, там красиво. Они расположены на первой линии, у них удобные подъездные пути, — рассказал Мурат Ахмеров.