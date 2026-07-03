В Марий Эл предложили передавать недостроенные частные дома новым компаниям

Речь идет об обманутых дольщиках ИЖС, чьи стройки заморозились из-за недобросовестных подрядчиков

В Республике Марий Эл разработали законопроект, направленный на защиту граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. Инициативу уже поддержал Комитет по развитию производственного комплекса Госсобрания республики.

Документ предусматривает, что в случае невыполнения подрядчиком обязательств завершение строительства будет передано другой организации, выбранной по итогам конкурса. Новая компания завершит работы за свой счет, после чего дом будет передан владельцу в состоянии, позволяющем поставить его на кадастровый учет как завершенный объект.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В качестве компенсации подрядчик, завершивший строительство, сможет получить земельный участок в аренду без проведения торгов. Решение о предоставлении участка будет приниматься главой Республики Марий Эл. Разработчики закона отмечают, что инициатива направлена на создание механизма защиты прав граждан, столкнувшихся с проблемами при строительстве частных домов.

Напомним, что соседний с Марий Эл Татарстан оказался в лидерах среди регионов России по строительству ИЖС с эскроу. При этом самые дорогие дома среди крупных регионов с использованием эскроу строят в Московской и Ленинградской областях.

Наталья Жирнова