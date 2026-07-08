Стоимость «квадрата» жилья в селах Татарстана в 2027 году установили на уровне 74 тыс. рублей

Документ Кабмина РТ также отменяет ранее действовавшие нормативы стоимости жилья, установленные на 2025 год

Фото: Василя Ширшова

В Татарстане утвердили нормативную стоимость квадратного метра жилья для сельских территорий на 2027 год. Документ опубликовал Кабмин РТ.

Согласно документу, стоимость квадратного метра для расчета субсидий муниципальным районам на строительство или покупку жилья по договорам найма составит 74 532 рубля. Для расчета социальных выплат гражданам, которые живут в сельской местности и хотят построить или приобрести жилье, установлен норматив в размере 37 614 рублей за квадратный метр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новые показатели будут использоваться в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Они необходимы для расчета жилищных субсидий и поддержки муниципальных районов. Документ также отменяет ранее действовавшие нормативы стоимости жилья, установленные на 2025 год.

Напомним, что ранее в Марий Эл предложили передавать недостроенные частные дома новым компаниям. Речь идет об обманутых дольщиках ИЖС, чьи стройки заморозились из-за недобросовестных подрядчиков.

Наталья Жирнова