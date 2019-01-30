«Черный лебедь» для татар: почему будущее народа за предпринимателями?

Стратегия развития татарского народа должна начинаться с формирования национального капитала

В 2019 году началось обсуждение стратегии татарского народа. В середине января такой проект (или, как его назвали, «эскиз») представил председатель «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Своим видением стратегии с читателями «Реального времени» решил поделиться эксперт в области PR Тауфик Хисамов, возглавляющий Общество татарских краеведов Москвы. В своей колонке он делает акцент на стратегической важности развития «деловой хватки» татар.

От современности к опыту прошлого

В последнее время происходит активное обсуждение стратегии развития татарского народа, инициированное президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и поддержанное Всемирным конгрессом татар и национальными культурными автономиями на местах.

С одной стороны, приятно наблюдать, как татарские активисты подключились к процессу и делятся своими взглядами на проблему, которые часто в силу сферы их деятельности сводятся исключительно к культурным аспектам. С другой стороны, печально констатировать, что главные движущие силы общества, являющиеся источником его развития — деловые круги — не участвуют в этом процессе. Хотя именно от их деятельности зависит благосостояние и жизнедеятельность народа, развитие культуры, науки и национальной идентичности.

Конечно, в России всегда было сложно бизнесу, состоящему из класса собственников, но именно эти люди выступали субъектом развития общества.

Даже современные достижения нации являются результатом успехов свободной экономики девяностых. А фундамент их заложили татарские купцы-предприниматели в XIX веке, активно финансировавшие представителей культурной элиты.

О роли последних и истории в целом хочется поговорить отдельно. Обращаясь к ней, мы всегда можем найти ответы на вопросы современности. Как говорил Сервантес: «История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего».

Икона «Благословенно воинство Царя Небесного», написанная в честь похода Ивана Грозного на Казань в 1552 году. Фото omolitvah.ru



Взгляд на историю

Так, нам будет интересен опыт наших предков, полученный в период после поворотного события в истории татар — присоединения Казани к Московскому государству. Из истории нам известно, что уцелевшая татарская знать перешла на служение царю, это позволило ей сохранить привилегии, а главное, собственность на землю, взамен обязанности нести военную службу.

Петровская реформа вооруженных сил ликвидировала привилегии служилых татар, а также значительной части татарского дворянства.

Последовавшие указы, среди которых «О крещении в Казанской и Азовской губерниях магометан, у которых в поместьях и вотчинах находятся крестьяне православной веры» от 3 ноября 1713 года, с ультиматумом об изъятии поместий и вотчин «на государя» вместе с крестьянами и дворовыми людьми, нанесли серьезный удар по татарской знати, лишив их фундамента финансового — земли и духовного — веры предков. Многие служилые татары были разорены, некоторые бежали в другие регионы и сопротивлялись крещению.

Татарская аристократия, принявшая христианство, растворилась в русском дворянстве, а их мусульманские родственники в большинстве своем превратились в крестьян-однодворцев — низшее податное сословие, сохранившее от прежних привилегий только личную свободу. Государство сохранило им право на землю по прежним жалованным грамотам и право общинного владения землей, закрепленное за ними по писцовым книгам.

Впоследствии обезземеливание татарской феодальной знати стало привлекательным вариантом для привлечения ее представителей к исполнению трудовых повинностей. В 1718 году служилые татары были приписаны к Адмиралтейскому ведомству с возложением обязанности по заготовке корабельного леса без жалованья.

К началу ХVIII века резкое увеличение податного обложения со всех сословий татар, отъем плодородных земель на религиозной почве создают тяжелейшие условия для жизни и вынуждают многих служилых татар и мурз переходить в купеческое сословие.

Ситуация стала меняться лишь с поворотом во внешней политике Российской империи, когда государство переориентировалось на Восток.

Так, в 1744 году на основании сенатского указа была основана Сеитова слобода недалеко от Оренбурга (ныне село Татарская Каргала Оренбургской области, — прим. ред.). В этом указе говорилось: «А ныне его (Неплюев) Тайного Советника просят самовольно желающие из Казанских татар люди торговые, пожиточные, чтоб по силе жалованной г. Оренбургу привилегии только за отдельностью места, уволить их от дачи рекрут, а подушные деньги обязуются они платить в Оренбурге и позволить бы им по силе означенной привилегии свободное содержание их веры, т.е. строение их мечети».

Степное кладбище в Татарской Каргале. Фото varandej.livejournal.com

Уже к 1792 году на 2 674 человека татарского населения в слободе насчитывалось 1 820 купцов. Для сравнения, в Казанской губернии 50 лет спустя в 1848 году было только 688 душ татарских купцов. Слобода быстро разрасталась, и уже в 1765 году татарам запретили создавать поселения. По переписи 1816 года в Посаде зафиксировано 1 080 купцов с капиталом 230 тыс. рублей.

Царская власть поддерживала инициативу татар, разрешала вступать в гильдию, освобождая от податей. Взамен татары активно развивали торговлю, продвигали российские товары на среднеазиатский рынок, в Индию, Китай, выполняли дипломатические миссии, укрепляли связи с иноземцами. В 1762 году вышел указ об отмене торгово-промышленных монополий, ограничивающих приток купеческого капитала в мануфактурное производство. Это позволило татарским купцам создавать собственное промышленное производство.

Формирование национального капитала: куда податься?

Разговор о будущем нации в нынешних условиях возможен исключительно на основе сотрудничества татарского сообщества с российским государством. Для экономического рывка необходимо стать нужными государству, как это было во время экспансии Российской империи в Среднюю Азию в XVIII веке, следовать принципу быть «полезными русским интересам» своими экономическими навыками, предприимчивостью, контактами с мусульманскими народами, родством с тюркскими нациями. Необходимо интегрироваться во внешнеполитическую повестку современной России.

План-проект Петра I по «отворению дверей» в Азию, ключом к которой являлась торговля, обеспеченная татарскими купцами, продемонстрировал свою эффективность.

Для этого царская власть готова была пойти на уступки, удовлетворяя все потребности татар: речь о введении торговли по всей империи (1776 год); предоставлении права организации самоуправлений (в Казани 1782 год); уравнивании прав татарской аристократии с русским дворянством (1784 год); создании Духовного собрания — духовенство получило официально признание (1788 год).

Благодаря этой торговле татарские купцы смогли сколотить свои капиталы, посмотреть мир, приобщиться к высокой культуре, осознать необходимость в получении современных знаний. Впоследствии это стало драйвером возрождения национально-религиозной жизни татар — приблизило начало эпохи татарского ренессанса. К примеру, знаменитый татарский миллионер-меценат Ахмет-бай Хусаинов, посетив Англию, Францию и Германию, осознал, что для эффективной конкуренции с европейскими купцами необходимо современное образование, знание иностранных языков и наук. Это сподвигло его на строительство новометодных «джадидских» учебных заведений и введение новых предметов в обучении.

Медресе «Хусаиния», построенное по инициативе Ахмета Хусаинова в Оренбурге. Фото wikipedia.org

Нынешняя политическая конъюнктура складывается схожим образом, обстоятельства вынуждают современную Россию повернуться лицом к Востоку: к арабо-мусульманским странам, а также азиатскому региону в лице главного его представителя — Китая. В этой связи российский исторический опыт вовлечения татар был бы, несомненно, актуален, поскольку они могут быть эффективными посредниками в политических переговорах и выстраивании торговых отношений.

Можно предположить, что это понимают и в руководстве Татарстана. За последние несколько лет связи региона с Китаем усилились, в августе 2018 года открылось генеральное консульство КНР в Казани, а товарооборот Татарстана и Китая в первом полугодии 2018 года превысил 307 млн долларов.

Республика уже довольно-таки неплохо справляется с позицией посредника с Востоком, но проблема заключается в том, что в этих отношениях часто представлены интересы лишь крупного бизнеса.

На первый взгляд, это хорошо, не считая того, что «кредо» корпораций определяют их собственные интересы, и даже налоги часто являются бременем, от которых они стремятся уйти в офшоры.

В нынешних политических реалиях, как показали события с банкротством «Татфондбанка», непродлением договора о разграничении полномочий c федеральным центром или принятием законопроекта о добровольном изучении национальных языков, корпорации легко контролируемы из Москвы. Поэтому им часто нет дела до национальных интересов, чем более трансграничен капитал, тем лучше. Подтверждение этому — ежегодный отток капитала из России, который с каждым годом лишь увеличивается — по данным ЦБ, в 2018 году он вырос до 42,2 млрд долларов.

Исходя из этого, самым логичным в этой ситуации видится опора на малый и средний бизнес, ведь когда-то именно с них начался расцвет татарского капитализма. Он представлен классом собственников с психологией хозяйственника, в которой сочетается бережливость, ответственность, инициативность, энергичность.

Даже в развитых странах именно малый и средний бизнес является главным субъектом развития государства, он же играет ключевую роль в социально-политической устойчивости общества.

Что же для этого сделать?

В поддержку этого направления необходимо создавать условия, которые позволили бы увеличить класс собственников — представителей малого и среднего бизнеса, частного предпринимательства, что возможно достичь несколькими путями.

Здравомыслящим людям необходимо взять курс на обогащение всяческими способами, не противоречащими законам. Главным образом путем создания индивидуального или семейного бизнеса, от посреднической деятельности в покупке и продаже товаров широкого потребления до мелкого производства, оказания бытовых или профессиональных услуг. Благо сейчас с помощью интернета можно приобретать и продавать товары по всему миру.

«Склады и верфь нидерландской Ост-Индской компании в Амстердаме». Гравюра. 1726. Фото vc.ru

Если не хватает знаний или ресурсов, необходимо кооперироваться, складывать свои сбережения в общий бизнес, как это делали наши предки, отправляя всей деревней караваны в Среднюю Азию, Персию и Китай, или голландские фермеры, открывшие Ост-Индскую компанию, обогатившую впоследствии всю Европу. Последние, как известно, не имея природных богатств, опираясь исключительно на свое трудолюбие и энергичность, сколотили первые капиталы на торговле с владычицей мира того времени Испанией, считавшей, что золото будет вечно литься рекой из ее колоний.

Голландцы успешно перепродавали ввезенные испанцами товары по всей Европе, взамен производили продукцию, необходимую короне, не желавшей развивать свое производство. «Эта горсточка людей, владеющих клочком земли, состоящим из вод и выгонов, снабжает европейские народы большей частью нужных им товаров», — писал о голландцах Ф. Ришелье.

Корпорациям, крупному бизнесу в этой связи необходимо озаботиться созданием союзников в лице национальных мелких и средних бизнесменов, всячески организуя и кредитуя способных предпринимателей.

Последние политические события показали, что следом за банковской сферой щупальца «спрута» потянутся к нефтяной отрасли республики, в Москве об этом уже говорят. Увести капиталы за рубеж при этом не удастся.

Республика, государственные органы могут поспособствовать развитию путем формирования финансовых, административных инструментов и всяческих преференций, которые могли бы обеспечить потребность предпринимателей в первичном капитале, правовой защите, логистике и т. д. для развития татарского бизнеса. Такая модель активно практикуется в еврейских московских общинах, где представители из списка Forbes активно выделяют средства на предпринимательскую деятельность членам общины.

В частности, таким инструментом может быть орган, который занимался бы обучением и пропагандой предпринимательства, а также финансированием, по примеру Инвестиционного фонда, наполненный доходами госкорпораций, исключительно с ориентацией на развитие национального бизнеса и обязательствами предпринимателя по реинвестициям в татарскую деловую социокультурную среду в случае успеха предприятия.

К примеру, турецкое экономическое чудо в середине восьмидесятых началось с льготного кредитования малых и средних предприятий. Тогда в стране был создан Народный банк («Халкбанкасы») для выдачи кредитов на срок от года до 10 лет в размере 35 тыс. долларов на клиента исключительно предприятиям-производителям продукции. Фирмы, экспортирующие свою продукцию, частично освобождались от уплаты налогов и импортных пошлин при ввозе сырья, получали электроэнергию по льготным тарифам.

Турецкое экономическое чудо в середине восьмидесятых началось с льготного кредитования малых и средних предприятий. Фото newsturk.ru



Даже такие проекты, как торговые отношения с Китаем, в идеале должны опираться не столько на сырьевые колоссы республики или китайские инвестиции, сколько на торговые кооперации или малый и средний бизнес, который более эффективно перенимает лучшие бизнес-практики, деловую культуру, опыт и технологии.

Деловая хватка у татар в крови, необходимо лишь помочь новым татарским купцам, как когда-то это сделала Екатерина II своим указом. Это позволит впоследствии создавать свои предприятия по выпуску бытовой техники, текстиля или продуктов питания и продавать их как более качественные, инновационные, экологичные в Поднебесную и другие регионы мира по опыту послевоенной Японии или ближайшего маленького соседа Финляндии, не говоря уже о перспективах российского рынка, который импортирует товаров более чем на 150 млрд долларов.

Главное — в этом нет ничего противоречащего политике федерального центра и его национальным интересам, если это будет приносить доход казне, особенно в нынешних безденежных условиях.

Но, как бы красиво ни выглядели предложенные варианты, во всех вопросах мы упираемся в самый главный элемент этого паззла — человека. Где взять качественный людской материал: инициативный, трудолюбивый, креативный, с деловой хваткой и всем тем, что свойственно предпринимателям? Ведь в годы советской власти, репрессий в отношении кулаков и середняков этот пласт предприимчивых людей вымывался из региона, а новый после распада СССР только формируется, и до критической массы еще далеко.

Единственным решением видится активное привлечение татар-предпринимателей из других государств и регионов России к открытию бизнеса в Татарстане, предложение им всевозможных преференций, помощь в строительстве производств на территории республики, в решении юридических и других вопросов.

Вместо вывода

Конечно, любая стратегия, не говоря уже о национальной, — это сложный механизм, состоящий из множества деталей, и каждому мастеру он видится по-своему. Этот взгляд может быть традиционным или нестандартным, но итог работы должен сводиться к достижению положительного результата.

В истории татар было много поворотных событий, которые сегодня, с легкой руки Нассима Талеба, называет «черными лебедями». Одни были «злыми», как падение Казанского ханства или революция 1917 года, уничтожившие все достижения татарской истории, а вместе с ней финансы, духовность и культуру народа, другие были «добрые» — как «поворот России на Восток» при Екатерине II или суверенитет Республики Татарстан в начале 1990-х, предоставившие возможность для накопления капитала и развития нации.

Выступление Минтимера Шаймиева на сессии Верховного совета, 1992 год. Фото Михаила Козловского

Нынешнее положение, которое можно охарактеризовать как состояние неопределенности, ставит перед татарами задачу подготовиться к появлению нового «черного лебедя». Несмотря на субъективность всевозможных решений, формирование собственного «источника саморазвития» в лице класса собственников-предпринимателей, несомненно, позволит преодолеть любые трудности, а главное, сохранить идентичность в меняющемся мире.

Тауфик Хисамов