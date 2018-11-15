Записки из Поднебесной: что провинция Аньхой хочет от Поволжья?

Казань — Хэфэй: авиарейс в Татарстан, отбитые юани и китайские представления о русской деревне

Фото: Тимур Рахматуллин

Несколько дней корреспондент «Реального времени» провел в китайской провинции Аньхой, где его и коллег из ПФО знакомили с туристическим потенциалом региона. Наш журналист ездил в Поднебесную в составе Четвертой совместной рабочей группы представителей субъектов РФ по изучению сотрудничества с провинцией Аньхой. О том, что китайцы хотят предложить российским партнерам и что они ожидают от регионов Поволжья, читайте в обзоре нашей интернет-газеты.

Пол-России, два Татарстана или одна Башкирия

Наверное, не каждый россиянин слышал о провинции Аньхой и ее административном центре — городе Хэфэй. Хотя фотографии горных и сельских пейзажей, пожалуй, многие видели, но не знали, какая это провинция. Однако по своим показателям регион входит в число лидирующих административных территорий Китайской Народной Республики. Вероятно, чтобы заполнить этот информационный вакуум относительно Хэфэя и его окрестностей, власти провинции четвертый год подряд в рамках программы сотрудничества «Волга — Янцзы» организовали визит представителей органов власти, туриндустрии и СМИ из ряда приволжских городов и Санкт-Петербурга. И надо сказать, им удалось эффектно презентовать свой край. Но об этом по порядку.

Самые большие делегации были из Республики Татарстан и Самарской области — по пять человек. От остальных регионов были от одного до трех человек. Смеем предположить, это связано с тем, что аньхойские чиновники намерены глубже развивать отношения именно с Казанью и Самарой. Татарстан представляли зампредседателя Госкомитета РТ по туризму Артур Абдрашитов, гендиректор Туристско-информационного центра Казани Наталья Абрамович, директор по стратегическому развитию Международного аэропорта «Казань» Вероника Акташева, бизнесмен-отельер Ришат Гусамов (сеть гостиниц «Чибис») и ваш покорный слуга как представитель масс-медиа. Также были делегаты Нижегородской, Ульяновской, Кировской областей, Мордовии и Питера.

Несколько слов о самом регионе. Аньхой находится в восточной части Поднебесной в среднем и нижнем течении реки Янцзы. Напомним, именно восток КНР является самым промышленно развитым и при этом густонаселенной макрорегионом. По различным социально-экономическим показателям, Аньхой входит в число регионов-лидеров страны. Население провинции составляет более 70 млн человек, то есть здесь легко поместится половина россиян. Площадь — 139,6 тыс. кв. км — сравнима по территории с двумя Татарстанами (68 тыс.) или одной Башкирией (143 тыс.). Тысячи километров автомобильных дорог, железнодорожных магистралей (в том числе высокоскоростных), пять аэропортов, речные порты соединяют провинцию с другими городами Китая и зарубежья. Более того, Хэфэй, в котором проживают 7 млн человек, намерен наращивать международные маршруты в страны СНГ. В Аньхое развито машиностроение (автоконцерны Chery, JAC, «Сима»), металлургия, производство цемента («Конч»), бытовой техники, электроники. Также активно развиваются различные туристические отрасли. Здесь располагаются офисы 150 иностранных предприятий, 80 из них входят в 500 крупнейших компаний мира.

Остановимся подробнее на наиболее интересных, с нашей точки зрения, предложениях китайской стороны.

Татарстан представляли зампредседателя Госкомитета РТ по туризму Артур Абдрашитов, гендиректор Туристско-информационного центра Казани Наталья Абрамович, директор по стратегическому развитию Международного аэропорта «Казань» Вероника Акташева, бизнесмен-отельер Ришат Гусамов (сеть гостиниц «Чибис») и Тимур Рахматуллин, «Реальное время»

Отбивая каждый потраченный юань

Одним из важных пунктов стала презентация туристического потенциала провинции. Собственно, для этого и затевалась поездка. Впоследствии гости из России на себе смогли ощутить все, что предлагает китайская сторона. Как рассказал директор канцелярии иностранных дел Аньхоя Сунь Юн (Sun Yong), туриндустрия региона начала развиваться после реформ Дэна Сяопина. Если к началу 1980-х годов туризм был самой слабой отраслью региона, то теперь в этой сфере занято порядка 10 процентов населения.

Следует отметить, что инфраструктура здесь устроена весьма неплохо. Например, из Пекина до Хэфэя можно быстро добраться не только по воздуху, но и буквально за 3 часа «долететь» на высокоскоростном и достаточно комфортном поезде — а это порядка 1000 км. Также не стоит забывать про обилие гостиниц различной звездности, предприятий общепита и турагентств, предлагающих многочисленные маршруты. В живописных горах Тяньчжушань и Хуаншань оборудованы канатные дороги, обустроены тропинки, проходы, террасы и лестницы. К слову, подобного благоустройства в горной местности никто из российских делегатов ранее не видел.

Помимо красивейших гор, напоминающих пейзажи из фильма «Аватар», аньхойцы предлагают окунуться в сельскую жизнь и посетить коммуну Саньгуа — образцово-показательный поселок. А аутентичная деревня Хунцунь, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, известна во всем мире. Фотографиями прудика и уникальных строений этого поселения пестрит интернет. Разумеется, на местах предлагают купить сувениры местного производства.

Также провинция предлагает курортно-оздоровительное туристическое направление (спа-центры, фитнес-йога), спортивное, культурное, промышленное (посещение автозаводов и тест-драйв) и гастрономическое. Местная изюминка — копченый окунь, водка Гуцзингун (52 градуса) и, конечно, чай.

«Из 10 сортов чая, производимых в Китае, четыре выращиваются и готовятся именно в нашей провинции. Туры на чайные плантации с дегустацией этого напитка тоже предусмотрены», — подчеркивает господин Сунь Юн. Пожалуй, самый знаменитый — это черный (китайцы называют его красным) чай Чимэнь (он же Цимэнь, Кимун). Стоит отметить, чай даже по китайским меркам здесь стоит недешево. Но попробовать этот тонизирующий напиток всегда стоит.

В живописных горах Тяньчжушань и Хуаншань оборудованы канатные дороги, обустроены тропинки, проходы, террасы и лестницы



По словам главы комитета по туризму провинции Вань Исюе, Аньхой планирует развивать глобальные направления, тем самым расширяя границы за пределы своего края и страны. Кроме того, руководство региона намерено дальше интегрировать туризм в различные сферы — промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, культуру, образование. Такие новые форматы власти закладывают в пятилетний план (Китай сохранил пятилетки, которые еще помнит Homo soveticus).

Китайцы внимательно изучают опыт других стран, в которых туристическая отрасль весьма развита, и по возможности перенимают передовой опыт — например, как Турция использует свой турпотенциал. Более того, региональное правительство тратит немалые средства на продвижение и рекламу. Более 1 300 туристических мероприятий в год провинция проводит у себя. Вань Исюе уверен, что каждый потраченный юань в скором времени многократно отобьется.

Полетит ли самолет из Хэфэя в Казань?

Вместе с тем китайцам интересно развивать и туристические направления в Россию. Так, в скором времени (предварительно, 7 декабря) откроется прямой рейс из Хэфэя в Москву (раз в неделю), что позволит увеличить турпоток в обе стороны. Как сообщил «Реальному времени» Сунь Юн, если начало будет успешным, то власти провинции готовы рассмотреть и другие направления, в том числе Казань.

Чтобы больше узнать о России, китайцы предложили представителям Поволжья представить туристический потенциал своих регионов. Следует отметить, что делегаты из Самары, Саранска и Нижнего Новгорода в ходе своего выступления в той или иной степени затронули успешное проведение чемпионата мира по футболу в их городах и построенной к мундиалю инфраструктуре. Артур Абдрашитов о ЧМ-2018, конечно, тоже упомянул, но, благо, Татарстану, кроме Казани и ее достопримечательностей, есть что еще показать — Болгар, Свияжск и другие интересные места. Надо отдать должное нашим спикерам: многие приготовили свои графические и видеопрезентации на английском и китайском языках, за что собравшиеся были особо признательны.

На представление российских регионов организаторы пригласили порядка двухсот руководителей туркомпаний и курирующих отрасль чиновников. Именно после взаимного ознакомления произошел обмен контактами и первые договоренности между сторонами.

Чтобы больше узнать о России, китайцы предложили представителям Поволжья представить туристический потенциал своих регионов



Вероника Акташева и Артур Абдрашитов довольно долго беседовали с директором по маркетингу международного аэропорта «Хэфэй Синьцяо» (Anhui Civil Aviation Airport Group Co. Ltd.) Цинь Йунем (Qin Jun) и его замом Сон Хао (Song Hao). К слову, воздушный хаб Хэфэя в этом году планирует принять 10 млн пассажиров (рост на 27 процентов по сравнению с прошлым годом), международный аэропорт «Казань» — до 3,2 млн человек. Несмотря на кажущиеся скромные показатели в сравнении с китайским гигантом, МАК занимает первое место в стране по темпам развития пассажиропотока.

Представительница Казани напомнила, что у Татарстана был успешный опыт авиасообщения с Китаем — с городом Урумчи, столицей Синьцзян-Уйгурского автономного округа. И загрузка рейсов была практически полной. Акташева не скрывает, что казанцы намерены глубже обосноваться на рынке Поднебесной. И теперь, по ее мнению, неплохо бы наладить связь с Хэфэем — либо прямым рейсом, либо с пересадкой в Сибири.

Китайский визави ответил, что их аэропорт новые направления открывает небыстро.

«Татарстан, безусловно, является для нас важным партнером — это динамично развивающийся регион России. И я понимаю, что перспективы сотрудничества между нашей провинцией и вашей республикой огромны. Если запуск рейса в Москву пройдет успешно, то мы рассмотрим Казань как одно из приоритетных направлений. Главное, чтобы была наполняемость пассажирами. Нам также важно, чтобы и татарстанцы летали этим самолетом», — ответил он.

Наиболее оптимальным временем запуска рейса является лето, когда в России стоят теплые деньки, у людей начинается период отпусков и каникулы соответственно, наступает и пик пассажирских перевозок. Абдрашитов в свою очередь добавил, что перед пуском чартера его ведомству в Татарстане и коллегам в Аньхое необходимо дать 3—6 месяцев для того, чтобы провести информационную кампанию для своих граждан.

В конце концов стороны договорились разработать подробную схему взаимодействия и подсчитать потенциальный пассажирооборот с учетом взаимных пожеланий. Прощаясь, Вероника Александровна пригласила китайских коллег в Казань для изучения возможностей сотрудничества и пообещала организовать встречу с представителями авиакомпаний, готовых взяться за этот проект. Насколько успешно пойдет взаимодействие аэропортов, узнаем в ближайшем будущем. Будем надеяться, что все получится.

У Татарстана был успешный опыт авиасообщения с Китаем — с городом Урумчи, столицей Синьцзян-Уйгурского автономного округа.Фото Максима Платонова

Русская деревня в китайском представлении

Весьма любопытный и в некоторой степени амбициозный проект предложили власти Анхоя россиянам — комплекс «Русская деревня». И разместить его планируют в окрестностях города Цяньшаня на живописном склоне гор Тяньчжушань, недалеко от Института Цигуна и Ушу. Сначала организаторы показали гостям место под будущее строительство, а на следующий день поговорили о нем с россиянами. Как пояснили местные чиновники, проект обсуждался губернатором провинции и министром РФ по развитию Дальнего Востока (на тот момент Александр Галушка) как пример сотрудничества между Китаем и Россией.

Как рассказала заместитель мэра Цяньшаня Цай Тинтин, деревню рассчитывают построить за 2−3 года. На территории, площадью более 4,5 тыс. кв. метров, построят культурно-досуговый центр, улицу с магазинчиками и ресторанами, культурный центр, мини-отели. Все здания планируется возвести в русском стиле (как его понимают китайские архитекторы). В этом комплексе смогут разместиться 1 000 человек. Предположительно реализация проекта обойдется в 100 млн юаней (почти 1 млрд рублей). Строительство пройдет в три этапа.

Разумеется, первый вопрос, который возник: на кого рассчитана эта деревня?

«Эта деревня в первую очередь будет интересна русским, потом китайцам и туристам из других государств», — ответил Бао Чжисун, замначальника отдела экономики канцелярии иностранных дел Народного правительства Аньхой. Позже чиновник добавил, что комплекс создается не только как туристический объект, но и как площадка для культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

Китайцы предлагают российским инвесторам несколько форм партнерства: при строительстве, управлении («Мы строим, вы управляете») и организации работы турагентств. Более того, если инвестор раскошелится на 50 млн юаней и выше, то участок под застройку он получит бесплатно, а в первые годы работы будут сделаны значительные налоговые послабления.

Как выяснилось, китайские компании (в частности, из Харбина) уже готовы вложиться в этот проект, однако муниципальные и региональные власти ждут в первую очередь российских инвесторов, «чтобы здесь все было сделано по-русски». Поэтому они с интересом выслушали замечания и предложения гостей, пообещав доработать его.

«Условия для инвестиций действительно привлекательные, — отметил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев, возглавляющий российскую делегацию. — Со своей стороны мы гарантируем информационную поддержку на территории наших регионов, чтобы донести все сказанное до потенциальных партнеров».

Продолжение следует

Тимур Рахматуллин