Google направит 13 млрд евро на инфраструктуру для ИИ в Финляндии

Компания намерена построить три новых дата-центра и расширить существующий объект в Хамине

Американская компания Google объявила о планах вложить €13 миллиардов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в Финляндии в течение двух лет. В своем пресс-релизе компания уточнила, что инвестиции будут направлены на цифровую инфраструктуру, проекты в сфере чистой энергетики и экономические партнерства, что позволит удовлетворить растущий спрос на такие сервисы, как Search, Maps и Gemini.

Google намерена построить три новых дата-центра и расширить существующий объект в Хамине, расположенном на юго-востоке страны. В компании прогнозируют, что на этапе строительства в 2027—2028 годах проект создаст более 37 тыс. рабочих мест и будет ежегодно вносить €3,6 миллиарда в валовой внутренний продукт Финляндии. После завершения строительства новых объектов ожидается поддержка тысяч постоянных рабочих мест.

Помимо этого, Google планирует инвестировать €31 миллион в течение четырех лет в образовательные и экономические программы в Хамине, Каяани, Мухосе и Ваале. В числе энергетических инициатив компании — 22-летнее соглашение о поддержке продления срока работы атомной электростанции «Ловииса», развитие наземной ветроэнергетики и контракт на установку аккумуляторной системы мощностью 94 МВт.

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Никита Егоров