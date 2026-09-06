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Ozon посоветовал поставлять товары на склады партиями на 1–2 недели продаж

09:58, 06.09.2026

Это позволит избежать переплаты за страховку при работе по схеме FBO

Ozon посоветовал поставлять товары на склады партиями на 1–2 недели продаж
Фото: Динар Фатыхов

Маркетплейс Ozon рекомендовал продавцам отгружать товары в логистические центры небольшими партиями, рассчитанными на одну-две недели реализации. Соответствующая информация опубликована в соцсетях компании.

Это позволит избежать переплаты за страховку при работе по схеме FBO (продажа со склада маркетплейса), так как плата за нее списывается ежедневно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В компании уточнили, что сейчас ежедневная ставка составляет 0,0115% от стоимости товаров. С 5 октября тариф изменится: он будет равен 0,0838% в день от размера компенсации, которая рассчитывается исходя из действительной стоимости товара и коэффициента возмещения.

Ozon подчеркнул, что тарифы определяет страховая компания «Ингосстрах», а не сам маркетплейс.

Ранее сегодня в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщили, что не ожидают снижения темпов роста рынка электронной коммерции из-за атак на логистическую инфраструктуру.

Зульфат Шафигуллин

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