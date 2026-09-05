Грузооборот перевозок по морю между Россией и Китаем вырос на 20%

Также между странами высокий уровень взаимодействия в области портового контроля

Фото: Сергей Козлов

В первом полугодии 2026 года грузооборот морских перевозок между Россией и Китаем увеличился почти на 20%, составив 109 миллионов тонн. Об этом сообщил на II Российско-китайском форуме статс-секретарь и заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев (цитата по ТАСС).

— Объем морских грузоперевозок между портами России и Китая в 2025 году составил более 196 миллионов тонн, что выше 188 миллионов тонн в 2024 году. Увеличение действительно значительное. За первые шесть месяцев 2026 года было перевезено 109 миллионов тонн, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года, — отметил Зверев.

Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru

Кроме того, он подчеркнул, что между странами наблюдается высокий уровень взаимодействия в области государственного портового контроля.

II Российско-китайский форум проходит в Хабаровске с 4 по 6 сентября. В его работе участвуют представители деловых, административных и экспертных кругов России и Китая. Программа форума включает дискуссии по трем ключевым направлениям: развитие Большого Уссурийского острова, сотрудничество малого и среднего бизнеса обеих стран, развитие туризма по маршруту «Два берега — один Амур» и презентацию новых маршрутов по краю.

Ранее сообщалось, что в России автомобильные перевозчики на пороге логистического коллапса.



Никита Егоров