В ФРГ с начала года обанкротились более 30 компаний, хотя их оборот — €50 млн

Показатель числа банкротств немецких фирм вырос на 10% за год

Фото: Максим Платонов

В первом полугодии 2026 года в Германии обанкротились более 30 крупных компаний с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро, что на 10% превышает аналогичный показатель 2025 года. Об этом сообщила сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель, ссылаясь на исследование, проведенное компанией кредитного страхования Allianz Trade.

— «Черно-красная» катастрофа (подразумевается правящая коалиция ФРГ) привела к тому, что за первые шесть месяцев 2026 года обанкротились уже 33 крупные компании с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро. Это на 10% больше, чем в рекордном 2025 году, — отметила Вайдель (цитата по ТАСС).

В последние годы Германия сталкивается с затяжным экономическим кризисом, который изначально был вызван пандемией COVID-19 и усугубился после прекращения поставок российского газа.

Ранее сообщалось, что в России перевозчики находятся на пороге логистического коллапса.



Никита Егоров