Продавцы WB попросили власти РФ взять под контроль выплаты в связи с задержками

Сумма задолженности может достигать 20 миллиардов рублей

Фото: Максим Платонов

Селлеры Wildberries обратились к правительству с просьбой контролировать ситуацию, связанную с массовыми задержками выплат за реализованные товары. По оценкам предпринимателей, сумма задолженности может достигать 20 миллиардов рублей, которые они не получили за продажи в последнюю неделю июля 2026 года, пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что 3 сентября президент Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрей Пасынков направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. Ассоциация призывает поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить ситуацию, а Федеральной налоговой службе (ФНС) — учитывать кассовые разрывы предпринимателей.

Наибольшее беспокойство у продавцов вызывает задержка текущих выплат за товары, проданные с 27 июля по 2 августа. Заявки на вывод средств селлеры оформили 17 августа, но должны были получить деньги до 26 августа. Опрос, проведенный СПМ среди почти 2000 продавцов, показал, что 95,6% из них не дождались выплат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В компании Wildberries сообщили, что большинство продавцов уже получили свои средства, однако у некоторых предпринимателей выплаты по-прежнему задерживаются из-за DDoS-атак на сервис «Баланс продавца». В компании пояснили, что защитные механизмы могут временно замедлять обработку отдельных операций, что приводит к увеличению времени обработки заявок. Тем не менее, по заверениям маркетплейса, средства продавцов остаются в безопасности и будут перечислены после завершения технических работ.

Однако мнение участников рынка о ситуации отличается. Директор консалтинговой компании GoOmni Ефим Алдухов отметил, что в августе большинство платежей задерживались на 10–14 дней, вместо предусмотренных пяти, и по состоянию на сейчас не все заявки за последние две недели обработаны. Руководитель ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко подчеркнул, что для бизнеса важнее не только сами задержки, но и отсутствие ясности по срокам поступления средств, что затрудняет планирование оплаты труда, налогов, закупок и кредитных обязательств.

Эксперты предупреждают о потенциальных последствиях. По словам основателя сервиса Market Papa Василия Бумагина, около 15–20% поставщиков, столкнувшихся с проблемой, уже могут начать сокращать или останавливать новые отгрузки не из-за нежелания работать с Wildberries, а из-за нехватки оборотных средств. Если задержки продолжатся, это может вызвать дальнейший отток продавцов и поставщиков, а также привести к задержкам выплаты зарплат их сотрудникам.

Ранее сообщалось, что WB и Ozon не зафиксировали оттока продавцов на другие площадки.

Никита Егоров