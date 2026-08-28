Посуточный бизнес в России переходит в культуру гостеприимства

95% владельцев и управляющих жилья для краткосрочной аренды за последний год инвестировали в улучшение своих объектов

Фото: Максим Платонов

По данным исследования «Авито Путешествий», владельцы и управляющие жилья для краткосрочной аренды в России отличают культуру гостеприимства от формального сервиса: половина опрошенных (50%) связывает сервис с гарантированными, оплаченными услугами, а гостеприимство — с тем, что делается сверх, по собственному желанию.

— Посуточный бизнес прежде всего про гостеприимство — без него никак. Это и возможность проявить себя как отличного хозяина, и правильная финансовая стратегия: арендодатели, которые ведут дела с душой и улучшают опыт гостей, как правило, получают больший поток бронирований, — комментирует Валерия Зима, руководитель группы маркетинга «Авито Путешествий».



Что вкладывают в понятие гостеприимства хозяева? Для 91% опрошенных это всегда быть на связи и оперативно прийти на помощь. На втором месте комфорт проживания (87%), на третьем теплое общение без «отписок» (85%).

Каждый третий хозяин (32%) готов идти дальше базового гостеприимства: предугадывать желания гостя, предлагать особый сценарий отдыха или оставлять приветственный комплимент. Сейчас это практика наиболее увлеченных хозяев, однако такой подход задает ориентир, к которому стремится остальной рынок.



За последний год в улучшение жилья уже вложились 95% хозяев, а треть (32%) потратила больше 200 тыс. рублей на объект — при средней сумме инвестиций около 135 тыс. рублей в год на один дом или квартиру. Чаще всего деньги идут на атрибуты уюта: текстиль, посуду и особенные предметы интерьера. Даже после минимальных обновлений каждый второй хозяин видит рост потока гостей и позитивных отзывов. 63% арендодателей планируют вкладываться в качество жилья и в следующем году.



В качестве благодарности за гостеприимство хозяева хотят получить положительный отзыв (67%), повторный заезд (37%), чаевые или памятный сувенир (по 4 и 2%). Хозяева ценят репутацию и слова благодарности выше материального комплимента.

