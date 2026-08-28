Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО выросла в 1,5 раза, до 430,9 млрд рублей
За отчетный период она достигла 2,06 трлн рублей
«Лукойл» опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2026 года по международным стандартам. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 430,9 млрд рублей — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
— Выручка от реализации выросла на 8% и составила 2,06 трлн рублей по сравнению с 1,9 трлн рублей годом ранее, — сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что «Нижнекамскшина» отчиталась о снижении чистой прибыли на 22,5%, до 162,78 млн рублей, в первом полугодии 2026 года. Выручка компании упала на 11,8%, до 5,55 млрд рублей, а производство шин сократилось на 1,21 млн штук.
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