Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО выросла в 1,5 раза, до 430,9 млрд рублей

За отчетный период она достигла 2,06 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

«Лукойл» опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2026 года по международным стандартам. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 430,9 млрд рублей — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Выручка от реализации выросла на 8% и составила 2,06 трлн рублей по сравнению с 1,9 трлн рублей годом ранее, — сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Нижнекамскшина» отчиталась о снижении чистой прибыли на 22,5%, до 162,78 млн рублей, в первом полугодии 2026 года. Выручка компании упала на 11,8%, до 5,55 млрд рублей, а производство шин сократилось на 1,21 млн штук.



Вадим Вахрушев