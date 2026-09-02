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ЦРПТ: хлеб в России маркировать не планируют

21:08, 02.09.2026

Хлеб отдельно исключен из постановления правительства о маркировке сладостей

ЦРПТ: хлеб в России маркировать не планируют
Фото: Сергей Козлов

На текущий момент в России отсутствуют планы по введению маркировки хлеба и хлебобулочных изделий, сообщил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов в интервью «Ведомостям» на Восточном экономическом форуме.

Система маркировки «Честный знак» внедряется в стране с 2019 года. В настоящее время она охватывает 52 товарные категории: 36 из них уже имеют обязательную маркировку, в 16 ведется добровольный бесплатный эксперимент.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Обычный хлеб на данный момент не подлежит маркировке, и планов по запуску требований для этой категории нет. Хлеб отдельно исключен из постановления правительства о маркировке сладостей, — отметил Юсупов.

Он добавил, что решение о введении маркировки для каких-либо товарных групп принимает именно правительство, в то время как ЦРПТ выступает в роли оператора, исполняющего указания регулятора. Причины для начала маркировки в новой категории могут быть различными, однако чаще всего это связано с уровнем нелегального оборота, а также с вопросами безопасности и качества продукции, пояснил Юсупов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября для МСП вступают в силу изменения в налогах, труде и маркировке.

Никита Егоров

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