Татарская Каргала: родина муфтиев, сарматские останки и штаб Пугачевского восстания

История знаменитого татарского села под Оренбургом

Фото: Лирон Хамидуллин на татарском кладбище в Оренбургской области

Одним из самых известных татарских сел в России считается Татарская Каргала. Это поселение известно также под такими наименованиями, как Сагыйт бистәсе, Сеитовская слобода, Сеитов посад и Оренбургская Каргала. Отсюда родом немало выдающихся мусульманских просветителей, купцов, религиозных деятелей. Подробнее об истории этого населенного пункта и знаменитых уроженцах в колонке «Реального времени» рассказывает писатель Лирон Хамидуллин.

На месте кипчакского города

Знаменитое село Татарская Каргала (Сагыйт бистәсе, Сеитовская слобода, Сеитов посад, Оренбургская Каргала, Татарская Каргала) находится в пределах Южного Урала — в Оренбургской области, западнее от места слияния реки Сакмары в реку Урал. Издавна Урал (Яик), как и многие большие реки, являлся приграничной чертой между различными крупными племенами и ханствами. Поэтому эти места когда-то были далекими окраинными землями таких известных исторических государств, как Хазарский каганат и Волжская Булгария. В XII—XIII веках здесь кочевали племена кипчаков (половцев), первыми из европейцев оказавшие активное сопротивление войскам Чингиз-хана, а позднее — армии его внука Бату.

По данным историка П.И. Рычкова, с первых дней участвовавшего в строительстве Оренбурга, на месте современного города когда-то находилась столица кипчакского хана Бачмана — городок Актюба. При строительстве Оренбурга еще находили останки данного крупного поселения XIII века. Там же были найдены каменные надгробные памятники, в том числе установленного в честь самого хана Бачмана. Надписи на этом памятнике тогда были прочитаны по просьбе П.И. Рычкова «муллой, знающим старую татарскую письменность».

До присоединения к России в конце XVI века эти земли являлись окраиной Ногайской Орды. И возможно даже, что наша знаменитая Сююмбике в детстве могла в очень жаркие для юга летние месяцы проводить какое-то время на летней кочевке вдоль берегов рек Бузулук, Самара и др. По изысканиям Ахмета ага Булатова, названия рек Бузулук (Бозаулык по-тюркски) и Самара (Сәмәр), текущих в сторону Волги от Оренбурга, появились еще в период вхождения этих мест в состав Тюркского каганата. Эти слова, означающие названия рек или каких-либо иных природных мест, встречаются и в других регионах Евразии, например, в причерноморских степях, где уже со времен скифов обитали тюркские племена. Слово Самар (Сәмәр) означает места, где растут фруктовые деревья. В данном случае название реки, впадающий в Волгу у современного города Самара, связано было с тем, что в этих местах росли дикие яблони, вишни, сливы (терн), малина и т. д. В лесочках этой лесостепной зоны и поныне обильно плодоносят вишни, терн, малина, изредка встречаются и дикие яблони. А чуточку южнее от этих мест, за рекой Урал начинается ковыльная степь, тянувшаяся на тысячи километров к югу. И как пишут некоторые историки, основатель Казанского ханства Улуг-Мухаммад хан ушел с престола в Золотой Орде именно после поражения своих войск у этой реки Самары.

Степное кладбище



Оренбургская губерния была образована в 1734 году путем разделения Казанской губернии, образованной в числе восьми губерний России при Петре I. Строительство столицы новой губернии завершилось в 1743 году. Одновременно обустраивалась и «Новая Московская дорога», соединившая Оренбург с Казанью. Для содержания ямской службы на этой дороге сюда, к местным татарам, спешно переселялись тысячи татар и из иных регионов, в основном состоявшие в сословии «служилых татар». Так возникло множество новых татарских сел вдоль данной, имеющей государственное значение дороги.

Именем татарского купца

Современная Татарская Каргала (бывший Сеидов посад), расположенная на слиянии речки Каргалы (Средняя Каргалка) с рекой Сакмарой, первоначально намечалась быть конечной ямской станцией перед Оренбургом. Село находится в 18 километрах к северо-западу от Оренбурга, недалеко от устья реки Сакмары, впадающей в Урал. Новый губернатор, сменивший на этом посту будущего историка В.Н. Татищева — И.И. Неплюев, до этого около 15 лет бывший послом в Турции, должен был организовать отсюда торговлю России со Средней Азией. По его рекомендации императрица Елизавета Петровна дает разрешение на переселение в ранее намеченную ямскую станцию Каргала 200 семей татарских торговцев (указ Сената от 8 августа 1744 года о создании на этом месте поселения Сеитов Посад). Но некоторые купцы, в том числе Сагит Хаялин (он был родом из села Маметова Пустошь (ныне Богатые Сабы) Казанской губернии) появились здесь еще годом раньше. И новый посад был наименован «Сагыйт бистәсе» — по имени этого купца.

Тюркоязычные племена, в том числе и татары, в этих местах обитали еще со времен существования разных ханств. Уже со времен эпохи бронзы здесь добывали медь, и изготовленные здесь орудия труда и охоты распространялись и в других регионах, в том числе и в Поволжье. Медь в этой области в большом количестве добывается и сейчас. Да и золото еще не совсем иссякло в землях этой области. В зонах рек Суюндук и Таналык и ныне действуют золотые прииски, принявшие эстафету от золотопромышленников Рамиевых, Дашковых и др. Академик П.С. Паллас и Н.П. Рычков (сын П.И. Рычкова), изучавшие Оренбургский край в 1768—1769 годах, еще застали сравнительно хорошо сохранившиеся шахты бронзового века. С VI века до нашей эры в этих местах кочевали скотоводческие племена. Начиная с Геродота их именуют «савроматами» или «сарматами» (более поздних). Геродот писал, что они говорят на скифском языке, но более искаженном. Здесь очень часто встречаются курганы высотой до 7 метров. В конце XX века в пределах области были открыты еще несколько очень интересных исторических курганов. Возможно, считают историки, савроматы и сарматы, кроме скотоводства, занимались и земледелием, ведь в погребенных ими глиняных сосудах найдены и остатки зерен проса. Позднее в этих местах обитали гуннские, а затем половецкие племена.

Амбар XVIII века



С конца XVI века это окраина многонационального Российского государства. Сюда переселяются с Волги со своими атаманами и казаки. Видимо, какая-то часть их перебралась сюда еще при Ногайской Орде. Возможно, обитали там и свои, ордынские казаки, по какой-либо причине покинувшие важные для государства поселения. Здесь же была окраина ханства. Всякие казачьи «вольные формирования», будь то донские, запорожские или остальные другие, возникали именно на окраинах своих государств. Например, среди запорожских казаков было много беженцев из Крымского ханства. Об этом имеются упоминания и в редко издаваемом очерке Н.В. Гоголя. Прадед знаменитых русских дворян Кочубиев был когда-то известным в Крыму бием. А затем по какой-то причине вынужден был бежать из ханства в стан запорожцев. И среди оренбургских казаков было очень много тюрокоязычных. Об этом, например, сообщали А.С. Пушкину бердские казачьи старики.

«Они (казаки) построили три городка при Яике. Основным был городок Кош Яик, который был заложен напротив устья р. Илек (значит, напротив современного районного центра Илек). А чуть позже, в 1620 году, ниже по течению реки Яик-Урал был заложен г. Уральск», — пишет историк С.А. Попов. Приведем некоторые имена и прозвища известных казачьих атаманов Оренбуржья тех лет: Янбулат Чембулатов, Матюша Мещеряк (т.е. мишарин), Ермак Петров (т.е. по имени Ярмэк-Ярмэкэй, очень распространенного среди татар).

При устье Сакмары на Урале был основан тогда и Сакмарский казачий городок (ныне районный центр, расположенный недалеко от Татарской Каргалы). Население этого городка по национальному составу также было смешанным. А рядом с этим городком чуть позже возникло, наверное, и поселение Каргала в очень удобном для жизнедеятельности месте — у устья речки Каргалы. Об этом свидетельствует найденный на окраине современной Татарской Каргалы надмогильный памятник, установленный ранее официальной даты возникновения данного поселения.

Татарская мечеть Куш-Минара



Центр религиозного просвещения

Согласно указу Сената, татарским купцам разрешалось переселять в Сеитов посад мастеров разных ремесел и обслугу. К концу 1740-х годов сюда было переселено 173 семьи, в том числе несколько семей имамов. Отсюда первые караваны татарских купцов уже в 1749 году были отправлены в Бухару и Хиву. Русские купцы, в том числе казанские Кекины, пользовались тогда услугами каргалинских купцов. А их самих туда тогда еще не пускали по религиозным соображениям. И повторялись такие поездки через каждые 2—3 года. Среднеазиатские купцы тоже стали регулярно посещать Оренбург, останавливаясь на его южной окраине — в поселке «Меновый двор» (сейчас это первая железнодорожная станция после Оренбурга в сторону Ташкента). Указом императрицы Елизаветы Петровны было разрешено строить здесь и мечети. В Меновом дворе и в Сеитовом Посаде первые мечети были построены в 1749 году. В эти же годы мечети в Поволжье закрывались и разрушались. Имеется указ той же императрицы Елизаветы Петровны, давшей разрешение на строительство мечети в двух этих поселениях, о закрытии и разрушении таких же культовых сооружений в Воронежской, Казанской и Астраханских губерниях.

Первым имамом Сеидова посада стал мулла Габдусалям Уразмухаммед, переехавший сюда в 1746 году из села Ташкичу современного Арского района Татарстана. Он же открыл здесь первую школу-медресе. И считается первым поэтом здешних мест: стихи Габдусаляма Урая вошли в «Татарскую поэтическую антологию». А его внук Абульманих Каргалый стал классиком татарской поэзии XIX века. К концу того века в селе было 12 мечетей и 15 известных по всему краю учебных заведений. Здесь жили или обучались видные татарские просветители и поэты, писатели Валид ишан, Ишнияз бине Ширнияз, Габдерахим Утыз Имяни, Хибатулла Салихов и др.

Здесь же обучался и стал третьим по счету окружным ахуном, а затем первым официальным муфтием мусульман тогдашней всей России Мухаммеджан Хусаинов аль-Джабали аль-Бурундуки (т.е. ведущий свое шеджере от жителей села Бурундуки Горной стороны Казанской губернии — из современного Кайбицкого района). Он был назначен на должность муфтия по указу императрицы Екатерины II. По данным Шигабутдина Марджани, он возглавлял это важнейшее учреждение мусульман России около 50 лет и умер в начале 1824 года. Одна из его дочерей, получившая образование в Петербурге, была замужем за казахским ханом.

Вторым муфтием (1825—1838) царской России указом императора Александра I был назначен другой ахун из Каргалы — Габдусалям бине Габдерахим аль-Бугульмави (родом из села Абдрахманово Бугульминского уезда). И четвертого муфтия (1865—1884) мусульман России Салимгирея Шагингиреевича Тевкелева также можно причислить к выходцам из Каргалы, ведь обширные земельные наделы Тевкелевых располагались между Каргалой и Оренбургом, и они очень часто бывали в этом селе. К тому же на местном кладбище похоронены дорогие для многих мурз Тевкелевых женщины: прабабушка Салимгирея Шагингиреевича Хадича (жена известного российского государственного деятеля, мурзы Кутлугмухаммеда Тевкелева), и их дочь, жена одного из атаманов Оренбургского казачества Тимяшева мурзы (Тимяшев мурза был родом из современного Лениногорского района РТ).

Так выглядит Татарская Каргала с моста через Сакмару

По данным Ризы Фахретдинова (книга «Әхмәт бай», 1911), «в посаде, растянувшемся по правому берегу Сакмар на четыре километра, жили тогда более тринадцати тысяч человек. Через село в Сакмар впадает речка Каргала, поэтому большинству населения это село более известен как Каргала». А в письменных источниках чаще пишут еще и как «Оренбург Каргалысы» — Оренбургская Каргала. Из этого села вышли известные купцы, крупные меценаты, содержатели множества медресе и школ по всему Поволжью и Приуралью, а также широко известного прогрессивного медресе «Хусаиния» в Оренбурге — три брата Хусаиновых: от первой жены Ахмет бай, Махмут бай и от второй — Гани бай. Их прадед, переехавший сюда в середине XVIII века, тоже был из Мамадышского уезда Казанской губернии. Их родовое село Верхняя Кибяхузя входит сейчас в Тюлячинский район Татарстана.

В селе Татарская Каргала также родились ныне многими забытый драматург, сокурсник Гаяза Исхаки по казанской Татарской учительской школе — Габдерауф Ниязбаев (1881—1920), поэтесса Зайнаб Сагида (?—1931), композитор Бату Мулюков (1928—1999) и др. Правда, по документам Б. Мулюков числится родившимся в Узбекистане. Но старики в Татарской Каргале утверждают, что родители его, срочно покидая родное село, увезли младенца Бату с собой. Позже он посещал это село.

В селе жило много известных религиозных и общественных деятелей, выходцев также из Казанской губернии. Но в начале 1930-х годов все мечети посада были закрыты. Кушманаралы Джамиг мечеть разрешили открыть заново лишь во время войны — в 1943 году. Но к этому времени оба минарета этой мечети уже были разрушены. В начале войны там размещалась столовая кавалерийского полка, военными были убраны массивные кирпичные кладки двух минаретов мечети. В начале XX века в селе часто бывали поэт Дэрдменд (Закир Рамиев) и его жена Махубджамал. В 1910-е годы она была в числе опекунов местной женской школы «Рамия». В «Хусаинии» (Оренбург) и в известных медресе села Каргалы учились шакирды из разных мест России. Особенно их было много с территории современного Казахстана. Например, родной брат известного казахского композитора Ахмета Жубанова в предреволюционные годы окончил это медресе, а затем учился в Петербургском университете и стал одним из первых ученых-физиков Казахстана.

В медресе «Хусаиния» большинство приезжих шакирдов содержались за счет каргалинских купцов Хусаиновых. Там их безвозмездно кормили, одевали (для всех шакирдов была одинаковая форма) и содержали. А успешно окончившие это медресе шакирды, также за счет стипендии имени Ахмета Хусаинова, направлялись в российские и зарубежные высшие учебные заведения. Список этих лиц тоже велик.

Руины Гостиного двора



Новые времена

Часть каргалинцев участвовала в Пугачевском восстании. При осаде Оренбурга один из штабов Емельяна Пугачева находился в Каргале и именовался «Серебряной ставкой царя Петра III». «Золотая» же его ставка находилась в соседнем Бердском казачьем поселке. При написании истории Пугачевского восстания и известной повести А.С. Пушкин посетил эти места. Был он и в Сеитовом посаде.

До революции в посаде было много различных ремесленных мастерских. Недалеко от села находился «Консервный завод Хусаиновых», где выпускали в большом количестве консервы с кониной и говядиной для солдат-мусульман царской армии. По рассказам очевидцев, еще в 1980-х годах на окраине села валялся один из трех огромных котлов этого завода. А в областном Оренбургском музее были выставлены банки завода с надписями «Елкы ите», «Куй ите». В конце 1950-х годов я был в музее, видел и читал надписи на этих консервах, выполненных также и кириллицей.

С начала 20-х годов XX века село официально именуется Татарской Каргалой. В годы Советской власти в селе существовали три колхоза, в одно время здесь же находилась машинно-тракторная станция (МТС). В 1960-х годах была открыта местная больница. На берегу Сакмары этими колхозами была организована местная кумысолечебница, которую посещал, в частности, Юрий Гагарин — первый космонавт СССР.

В настоящее время в Татарской Каргале проживает около 5 тысяч человек. Ныне здесь функционирует средняя школа, действуют три мечети. Главная улица села носит имя Габдуллы Тукая, а параллельная наименована именем Мусы Джалиля. В 1920-х годах, будучи комсомольским активистом, он посещал это село неоднократно.

На кладбище есть руины пять мавзолеев — три татарских и два казахских



В 2015 году федеральный Всероссийский Сабантуй проходил именно здесь. Я также посетил данное мероприятие вместе с гостями-соплеменниками из Китая. А среди них был и внук любимого ученика Шигабутдина Марджани и автора двухтомного «Собрания сведений из прошлых событий Казани, Булгара и татарских царей» Мурата Рамзи — Ашраф Рамзи. Мурат Рамзи был родом из села Альметьевска современного Сармановского района Татарстана. В начале XX века некоторое время он жил в Оренбурге, участвовал в издании журнала «Дин ва магыйшат» («Религия и жизнь»). Вышеуказанная книга была издана им в 1908 году также в Оренбурге. Но книгу вскоре изъяла из типографии и уничтожила царская цензура. По некоторым данным, Мурат Рамзи часто посещал и Татарскую Каргалу, так как его друг и соратник Вали (Мухаммедвали) Хусаинов, редактор данного журнала и руководитель медресе «Валия» был выходцем из этого посада. Классик татарской литературы Галимджан Ибрагимов сначала окончил именно это медресе в Оренбурге. Внук Рамзи Мурада — Ашраф Рамзи — рассказывал мне, что в городе Урумчи (Китай) у его отца хранится большой архив Мурада Рамзи…

Вот таким образом мощные нити истории связывают нас, татар, во времени и пространстве…

Лирон Хамидуллин, фото varandej.livejournal.com