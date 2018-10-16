Ахмед Хусаинов: как татарский бедняк из-под Оренбурга зарабатывал миллионы и тратил на народное просвещение

Self-made man Ахмед-бай: история успеха выходца из Татарской Каргалы, получившего прозвище «Суслик»

Еще сто лет назад имя Ахмед-бая Хусаинова было у многих на слуху, особенно в Оренбурге и Казани. Один из богатейших татар рубежа XIX—XX веков, которого сейчас бы назвали self-made man, завоевал славу крупного мецената. Историк Радик Салихов в колонке «Реального времени» вспоминает выдающего благотворителя, не жалевшего денег на новометодное образование мусульман.

Суслик-миллионер

В истории татарского народа навсегда останется имя Ахмеда Галеевича Хусаинова, богатейшего предпринимателя и выдающегося благотворителя.

Он родился в 1837 году в Сеитовском Посаде (Татарская Каргала) под Оренбургом. Дальние предки будущего купца приехали сюда в середине XVIII века из деревни Кибяк-Козино Казанской губернии и на протяжении нескольких поколений с успехом занимались коммерцией. Однако его отец, Гали Хусаинов, не был столь удачлив в делах — он умер в крайней нищете, оставив многодетную семью без средств к существованию.

В двенадцать лет Ахмед стал главным кормильцем в доме. Он брался за любую работу, трудился не покладая рук и в конце концов сумел скопить 5 рублей. Именно с этой суммой старательный юноша начал собственное предприятие по торговле мелочным товаром и сырьем в Оренбурге. Ахмеду Хусаинову были присущи черты, характерные для коммерсантов и промышленников, ворвавшихся в деловой мир после отмены крепостного права. Вчерашние крестьяне, «отставные солдаты», благодаря неимоверному трудолюбию, личным талантам и упорству добивались невероятных результатов, создавая буквально с нуля процветающие предприятия общероссийского масштаба.

Он родился в 1837 году в Сеитовском Посаде (Татарская Каргала) под Оренбургом. Фото Ерней / wikipedia.org



Ахмед Хусаинов, проведший молодость за тяжелым трудом мелкого торговца, промышлявшего продажей саманных кирпичей, шкурок сусликов, за что навсегда получил прозвище Суслик, хорошо знал цену трудовым деньгам. Поэтому его, уже преуспевающего купца, владевшего значительной недвижимостью в различных городах империи, отличала удивительная бережливость и скромность. Он одевался как простой крестьянин, ездил в вагонах четвертого класса или на дешевых пароходах, при этом никогда не пользовался ресторанами, возя с собой нехитрую снедь в обычном холщовом мешке. Миллионер экономил даже на почтовых марках, отправляя корреспонденцию с нарочными.

Известная исследовательница оренбургского купечества М. Рахимкулова писала по этому поводу: «По рассказам современников, Ахмед-бай в торговых делах был чрезвычайно неуступчив, в платежах честен, старался выгадать хотя бы копейку; для своих столовых и харчевен. И когда приглашаемые замечали, что от их посещения Ахмед-бай получит лишь копейку прибыли, он говорил, что самая надежная прибыль приходит по копейке».

Меценат и джадидист

Однако наибольшую известность в татарском мире России Хусаинов приобрел не столько благодаря богатству, сколько щедрой и целенаправленной благотворительности. Купец, так и не освоивший в стенах кадимистского мектебе элементарных навыков чтения и письма, но, несмотря на это, сумевший сколотить гигантское состояние, безусловно, главную причину народных бед, нищеты и невежества видел в архаичных порядках, царивших в тогдашней конфессиональной школе. Он не раз повторял, что достойное образование помогло бы ему добиться еще более громких успехов на коммерческом поприще. Вот почему он осознанно и целеустремленно финансировал именно джадидские учебные заведения, оплачивал работу прогрессивно мыслящих мударрисов и мугаллимов по всей стране, не жалел средств на строительство школ, издание необходимой учебной литературы.

По инициативе Ахмеда Хусаинова в 1889 году в Оренбурге появилось медресе «Хусаиния» — одно из крупнейших мусульманских училищ нового типа, в котором работали и учились выдающиеся представители татарской интеллигенции — Сунгат Бикбулатов, Тахир Ильяси, Джамал Валиди, Гаяз Исхаки, Шариф Камал, Бурган Шараф, Нургали Надиев, Фатих Карими, Муса Бигиев, Гайса Еникеев, Закир Кадыри, Сагит Рамеев, Габдрахман Сагди, Муса Джалиль и многие другие.

По инициативе Ахмеда Хусаинова в 1889 году в Оренбурге появилось медресе «Хусаиния». Фото wikipedia.org



Вместе с братьями Ахмед-бай возвел десятки мечетей в различных губерниях России с прекрасно оборудованными зданиями медресе при них.

Однако благотворители были резко настроены против иждивенчества, считая, что их средства должны побуждать людей к самостоятельным активным действиям. Рассказывают, что как-то к Ахмед-баю пришел имам построенной им мечети и пожаловался на бедность и плохое внутреннее убранство храма. Купец ответил просителю прямо и недвусмысленно: «Мечеть построена — хорошо. Теперь пусть деревенские женщины соткут паласы, ковры, кошмы и украсят мечеть изнутри. Я не такой жадный человек, чтобы только самому совершить все богоугодные дела. Ограду мечети, хазрат, поставь сам… Я боюсь того, что, если все это сделаю я один, вы придете ко мне и скажете: «Бай абзый, и молитву соверши вместо нас».

В Казани

В 1896 году, разделив с братьями заработанное совместным трудом богатство, Ахмед-бай Хусаинов переехал в Казань, где заявил о своих капиталах по первой гильдии и поселился в великолепном особняке на Набережной Кабана (ул. Марджани, 42). Здесь вплоть до самой кончины (1906 год) предприниматель продолжал благотворительную деятельность, материально поддерживая все городские новометодные училища, в особенности медресе «Мухаммадия», мусульманское благотворительное общество. Как писал Р. Фахрутдинов, «в течение 10 лет, проведенных в Казани, он, выделяя с каждого своего дохода 3 тысячи и более рублей, построил 20 зданий мечетей и медресе, оплатил работу мугаллимов в 40 мектебе, обеспечил 200 школ необходимыми учебниками».

В конце жизни Ахмед-бай завещал на нужды национального образования почти полмиллиона рублей, заключенных в вакуфном имуществе. Купец предполагал направить эти средства на создание солидной материальной базы крупнейших джадидских медресе, учреждение системы целевых стипендий на обучение талантливых шакирдов в средних, средних технических и высших учебных заведениях России, в мусульманских образовательных центрах арабского Востока. Он также ратовал за предоставление своеобразных «грантов» на написание и издание научно-популярной, учебной и просветительской литературы. Эти цели вплоть до Октябрьской революции успешно достигались особым Попечительным советом, в состав которого входили авторитетные духовные лидеры, представители буржуазии и интеллигенции.

Так неграмотный татарский торговец заложил прочную основу для новой национальной школы, дал путевку в жизнь десяткам талантливых мусульманских юношей, составивших впоследствии гордость и славу нашей культуры.

Радик Салихов