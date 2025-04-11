Россию в 2024 году посетили почти 10 млн иностранных туристов

Фото: Мария Зверева

В 2024 году туристический поток по России превысил 90 млн человек, что на 37% выше, чем в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

По данным вице-премьера, число иностранных туристов, посетивших Россию в 2024 году, составило 9,7 миллиона человек. «Мы видим, что интерес продолжает расти», — отметил Чернышенко.

— По итогам 2024 года достигли всех запланированных показателей нацпроекта, — подчеркнул вице-премьер. Общее количество номеров в классифицированных средствах размещения превысило 872 тысячи.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Чернышенко также сообщил, что успешная реализация нацпроекта позволила продлить его до 2030 года. По словам вице-премьера, цели нацпроекта достаточно амбициозные: увеличить долю туризма в ВВП с текущих 2,9% до 5% к 2030 году, а экспорт туристических услуг — в три раза. Кроме того, планируется увеличить число туристических поездок до 140 млн в год.

Татарстан занял шестое место по количеству бронирований жилья среди российских регионов. На долю республики пришлось 4% от общего объема бронирований.

Рената Валеева