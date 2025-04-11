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Минздрав Татарстана анонсировал новое приложение для отслеживания состояния здоровья

15:46, 11.04.2025
Минздрав Татарстана анонсировал новое приложение для отслеживания состояния здоровья
Фото: Динар Фатыхов

Минздрав Татарстана планирует внедрить мобильное приложение, предназначенное для отслеживания состояния здоровья и взаимодействия с государственными медицинскими учреждениями. С помощью приложения пользователи смогут записываться на прием к врачу, следить за прохождением диагностики и лечения, а также получать другие важные услуги.

предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Для создания максимально удобного сервиса в официальном сообществе Минздрава Татарстана во «ВКонтакте» запущен опрос и организован сбор предложений. Жители могут высказать свое мнение о необходимых функциях будущего приложения, ответив на вопросы опроса или оставив комментарии в госпаблике «Минздрав Татарстана».

Напомним, что в Татарстане заменят устаревшее мобильное приложение «Услуги РТ» сервисом «Локоло».

Матвей Гавриков

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