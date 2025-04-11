Рухнувший в Гудзон вертолет возвращался на базу для дозаправки

По информации издания Telegraph, вертолет, принадлежащий компании, предлагающей вертолетные туры над Нью-Йорком, возвращался на базу для дозаправки. Владелец вертолета, Майкл Рот, сообщил газете, что пилот успел доложить о необходимости пополнить запасы топлива.

— Он сообщил, что... нужно топливо и ему осталось около трех минут до прибытия, — заявил Рот.

Напомним, в результате крушения вертолета в реке Гудзон, произошедшего в четверг, погибли шесть человек, включая главу испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустина Эскобара и членов его семьи.

Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Манхэттена, около 15.17 (22.17 мск) в четверг. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель всех находившихся на борту.

Рената Валеева