ЕС ввел санкции против вице-премьера Сербии Александра Вулина

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил РИА «Новости» о решении Евросоюза ввести против него санкции, запретив въезд на территории стран-членов ЕС. По его словам, решение связано с его выступлением на конференции в Европарламенте.

— Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза, — отметил Вулин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сербский политик подчеркнул, что Брюссель ожидал прекращения критики в адрес ЕС после возможного запрета: «Они думают, что если мне запретят в Евросоюз, то я перестану говорить правду. Этого, конечно, не произойдет», — заявил Вулин.



Напомним, что Сербия отозвала свой голос в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине, принятой Генассамблеей ООН.



Матвей Гавриков