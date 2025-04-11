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ЕС ввел санкции против вице-премьера Сербии Александра Вулина

16:48, 11.04.2025
ЕС ввел санкции против вице-премьера Сербии Александра Вулина
Фото: Christian Lue on Unsplash

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил РИА «Новости» о решении Евросоюза ввести против него санкции, запретив въезд на территории стран-членов ЕС. По его словам, решение связано с его выступлением на конференции в Европарламенте.

— Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза, — отметил Вулин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сербский политик подчеркнул, что Брюссель ожидал прекращения критики в адрес ЕС после возможного запрета: «Они думают, что если мне запретят в Евросоюз, то я перестану говорить правду. Этого, конечно, не произойдет», — заявил Вулин.

Напомним, что Сербия отозвала свой голос в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине, принятой Генассамблеей ООН.

Матвей Гавриков

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