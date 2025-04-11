В Казани открылась новая мечеть «Камиль»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани сегодня состоялось открытие новой мечети «Камиль», расположенной в Приволжском районе, в поселке Мирный (ул. Новосельская). Прихожане совершили первую пятничную молитву под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

В торжественном открытии мечети «Камиль» принял участие Рустам Минниханов. Он осмотрел комплекс мечети и прилегающую территорию и поздравил прихожан с важным событием.

Минниханов выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве мечети — организаторам, меценатам и строителям. Он также выразил надежду, что мечеть станет важным центром для верующих и будет служить укреплению духовности.

Комплекс мечети «Камиль» включает в себя здание тахаратханэ, кабинет имама и маджлисхана с женским залом, а также благоустроенный родник.

Особенностью мечети является ее минарет, который представляет собой точную копию уникального архитектурного памятника XIV века в Болгаре — «Малого минарета». Внешняя и внутренняя отделка мечети выполнена с использованием дагестанского камня.

В честь открытия мечети «Камиль» для прихожан было организовано угощение пловом.

Рената Валеева