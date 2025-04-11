В Татарстане стартовал лесокультурный сезон 2025 года

Фото: Максим Платонов

В Татарстане дан старт лесокультурному сезону 2025 года. Специалисты Альметьевского, Кзыл-Юлдузского и Мамадышского лесхозов уже приступили к посадке лесных культур. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», входящего в федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

По словам первого заместителя министра лесного хозяйства Татарстана Ильгизара Зарипова, в этом году лесокультурная кампания началась 7 апреля, на 8 дней раньше, чем в прошлом году. На сегодняшний день лесовосстановление проведено на площади 100 гектаров.

Реальное время / realnoevremya.ru

В текущем году планируется посадить новые лесные культуры на площади 1 450 гектаров. Всего же по национальному проекту «Экологическое благополучие» в 2025 году в Татарстане будет проведено лесовосстановление на площади 2 841 га, включая естественное лесовосстановление (1 138,5 га), комбинированное (2 га) и компенсационное (250 га).

В рамках весеннего сезона также запланированы работы:

закладка защитных лесных насаждений — 1,9 тыс. га;

дополнение лесных культур — 4,6 тыс. га;

посев семян в базисных лесных питомниках — 21 га.

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» реализуется с 2025 года и направлен на достижение трех целевых индикаторов: соотношение площадей восстановления и вырубки лесов, отнесение площадей лесовосстановления к лесным землям и сокращение площади лесных пожаров по сравнению с 2021 годом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что во втором квартале 2025 года Минлесхоз Татарстана запланировал масштабные работы по благоустройству лесов и повышению их пожарной безопасности. Лесники создадут около 2,4 тыс. километров новых минерализованных полос, а также проведут уход за уже существующими общей протяженностью 4,8 тыс. километров.



Матвей Гавриков