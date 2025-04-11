В Приволжском и Советском районах Казани временно отключат воду

Фото: Реальное время

«Водоканал» сообщил о временном отключении водоснабжения в Приволжском и Советском районах Казани в связи с проведением работ по подключению переложенного участка водопровода по ул. Братьев Касимовых к централизованным сетям водоснабжения.

Воды не будет с 09.00 15 апреля до 09.00 16 апреля по следующим адресам:

А. Кутуя, 130, 183;

Бр. Касимовых, 38, 40, 48, 50, 56, 62, 70, 74, 82, 37, 40б, 41, 41 корп. 1, 41б, 45, 45, корп. 2, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47а, 47б, 47б/1, 47в, 48а;

Р. Зорге, 11в, 35, 37, 11а, 11а, корп. 1; 13а, корп. 1; 31, 31а, 31а, корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 31б, 37а;

Родины, 24а, 24б, 24в, 24г, 26а, 26б, 26в, 26г, 26е, 33б корп.1; 1б, 20а, 20в, 20/1, 24, 24д,е,и,к, 24, корп.1, 2, 24, ст. 3, 24, ст. 4, 26д, 33, 33, корп. 3, 4, 5, 6, 7, 33а, корп. 2, 4, 6, 9, 10, 33а/1, 33в.

Созидателей проезд, 7, 9, 11, 12, 13;

Яраткан проезд, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6/15, 1, 7, 9.

Рената Валеева